台南南區觀光城拆不拆　蔡淑惠請市府說明箱涵整治後不能開啟

▲大台南觀光城拆除與否？市議員蔡淑惠請市府清楚表態是否拆除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南觀光城拆除與否？市議員蔡淑惠在總質詢，請市府清楚表態是否拆除走過40年頭的觀光城，攤商跟居民意見兩極，民代壓力非常大，當年近200位攤商帶動起南區的繁榮，隨著坐落於箱涵上的觀光城沒落，此處已成有安全和治安疑慮的危險場所。

蔡淑惠說，目前仍有65家攤商守著攤位，因為此處是他們居住的家，但附近居民主張拆除，而且還有前民代放話，拆除後下方的老舊箱涵會打開惡臭會讓居住環境品質堪憂，若這是謠言，請市府立刻澄清！

蔡淑惠說，金華路往北到中華路西路鹽埕大排，有一段是利南街，有一段是觀光城，賴清德當市長時就編列3000千多萬整修黃昏市場，利南街老舊箱涵問題嚴重，也從未整修過，市府編列1300萬元進行整修，經費可能不足需要增加預算，鹽埕路往金華路以南這段住戶多，車流量也多，若沒有好好防範，就怕老舊箱涵又坍塌，

蔡淑惠指出，南區觀光城位於大排上，拆與不拆爭執多，市府因安全性送強制執行，法院給攤商陳訴意見期，目前還未決定強制日期，如果不拆安全要有保證，多方專業土木技師公會鑑定都認為建物安全堪虞，市府目前立場是箱涵以上的攤販區會拆，可是有前安平區民代誤導視聽說，建物拆完後箱涵會打開，造成附近居民所如果這種處理方式，他們寧願不拆，因為這條是鹽埕大排所有民生垃圾都排在裡面，箱涵打開惡臭更嚴重，居民怎麼受的了，現在觀光城有62戶在經營，其中35戶自營，因為住戶和攤商意見兩極，民代壓力大，攤商說她們的家就在這，如果拆了家就沒了，她沒預設立場，請市府告訴大家究竟拆或不拆？若決定拆，後續老舊箱涵改善應提早規劃，箱涵絕不會打開但要加強安全結構。

蔡淑惠也關心兒童受虐情況，今年至今台南市未發生兒虐事件，希望未來不會有，但2021年有兩起兒虐致死案例，2023年有一件，台南市政府非常努力宣導家暴防範，為何兒虐事件仍層出不窮，到底哪個環節出了問題，幼兒園老師鄰居醫護人員警察或村里幹事，都是第一線比較容易發現兒虐事件的人員，從發現到社工接獲通報介入，3小時社工就會抵達現場，會評估安全和風險，小孩是天真的若社工能細膩觀察孩子舉動，就能挽救一條生命，希望社會局114名家防中心社工，都能妥善處理目前一萬多通兒虐通報事件。