解決停車問題　台南市再獲中央補助前瞻立體停車場3.2億經費

▲台南市政府爭取前瞻立體停車場經費補助，再獲交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」2案補助經費新台幣3.2億元。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府爭取前瞻立體停車場經費補助，再獲交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」2案補助經費3.2億元，可於善化區增加300席小客車、232席機車；新營區增加216席小客車、機車停車空間，不僅解決停車問題，更可帶動地方發展。

市長黃偉哲表示，解決停車供需不足是台南市政府積極處理的課題，自2018年起，台南市已爭取11座立體停車場闢建補助經費，並已陸續完工啟用，加計本次核定的2場立體停車場，總計獲核13座立體停車場，總經費75.16億元(中央補助24.83億元，地方自籌50.33億元)。過程中感謝中央及地方各級民代協助與關心，尤其5月初由林俊憲委員、郭國文委員及賴惠員委員共同安排立法院交通委員會現勘，邀請交通部王國材部長到場，加速中央核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元、「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元經費補助。預計13場立體停車場全數完工後，可提供3844席小客車與2,235席機車停車空間，執行進度與成績相當顯著。

市長黃偉哲指出，市府改善停車空間的腳步從不停歇，本次核定的「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」於2022年起即開始進行先期規劃及可行性評估研究，並於2023年拍板以自籌經費先行辦理統包工程發包作業，並同步提案爭取中央前瞻立體停車場結餘經費補助，本次中央核定補助經費可降低市府財政負擔，也期望中央能加速辦理其餘案件的審議，提供民眾更便捷的停車服務。

交通局長王銘德指出，交通局於2024年3月已搶先完成「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」統包工程簽約作業，刻正如火如荼辦理基本設計，預計2024年10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」已於2024年5月進行統包工程招標作業，將於224年7月完成招標，力拼2024年12月開工，交通局也將如期如質推動立體停車場闢建工程，以提供市民完善的交通建設。