婚姻諮商「和人妻聊進摩鐵」被抓包　心理師慘賠950萬

▲台南一名心理師對夫妻進行諮商，卻和妻子搞上床，共賠了950萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名心理師為一對夫妻進行諮商，卻搞上妻子上摩鐵激戰，被人夫抓姦後，心理師簽下和解書，賠了人夫900萬元，並約定不會再和人妻聯絡，然而兩人仍繼續來往，被人夫告上法院求償百萬。台南地院審理，認為該名心理師染疫時，人妻兩度送物資，兩人在馬路、二樓騎樓遙遙相望交談，心理師依和解書要賠30萬，而後人妻又到心理師住處私會6小時，心理師需再賠20萬，也就是心理師共因這場畸戀賠了950萬。另外，人夫找來岳父、岳母揭露妻子外遇，也違反和解書上的保密條款，判他要賠心理師30萬元。全案還可上訴。

人夫指控，小王原本是他和妻子的心理師，卻從2021年就和妻子發展婚外情，兩人不僅前往山區景觀餐廳用餐，相互餵食、牽手，態度親暱，還數度約在摩鐵和他家約會。2022年4月4日兩人剛從摩鐵出來，被他逮個正著，小王也在隔月簽下和解書，同意不再和妻子聯絡，否則要再賠1百萬，如果是進摩鐵這類嚴重情節，就要賠1千萬。

人夫指出，小王簽完和解書後，兩人仍繼續見面，妻子聽到小王得到COVID-19，甚至不顧家中還有未成年的兒子，2度提著物資到他住處探視，將物品放在騎樓後，兩人分別站在2樓窗戶、馬路交談，同年6月中，妻子又開車前往小王住處相處6小時。

人夫說，小王怕姦情曝光才簽和解書，卻毫悔過的意思，導致他和妻子最終走向離婚，而他遭到兩人背叛精神崩潰，每晚哭到睡不著，導致必須放棄原本的工作、遠離傷心地，受到莫大的損害，要向小王求償1百萬。

全案審理時，心理師辯稱他載人妻從摩鐵出來，就被人夫等5、6人攔住，他們受到威脅才到附近超商談判。他深知通姦罪已除罪化，民事求償通常賠30、40萬，但人夫說自己和記者、警察都有關係，他怕影響工作才簽立和解書，當時人夫獅子大開口要他賠2千萬，經他央求才降成1千萬。而簽立後和人妻見3次見面都是人妻主動，也只是一般社交行為，並無侵害配偶權。

心理師指出，他簽和解書當天，就立即付給人夫500萬，後續餘款400萬也簽本票已給付完畢，人夫卻未守約保密，反而對岳父、岳母揭露人妻出軌，應賠他違約金1千萬，另若和解書已撤銷解除，人夫必須還他之前給的900萬元。

法官認為，和解書並未經撤銷，人夫拿的900萬不用還，而心理師在簽完和解書後和人妻見面3次，都難認情節嚴重，請求1百萬賠償金過高，判前兩次疫情探視各賠15萬，到家中見面則賠20萬，共需賠50萬，另查人夫在拿到900萬後，還對岳父母洩露妻子出軌，雖依和解書上應賠1000萬元，但審酌人夫洩露內容為不慎行為所致，並非違約讓媒體報導或有引發其他名譽受損等情形，付千萬違約金過高，酌減為賠心理師30萬元。全案還可上訴。