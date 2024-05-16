台南勞工局端午前夕送溫情 　職災弱勢家中飄粽香

▲端午佳節前夕，由台南市勞工局王鑫基局長帶領下，兵分六路送職災弱勢家粽子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

溫情伴隨著五五端午，飄出陣陣的粽香，台南市勞工局送關懷的腳步不曾停歇，為了讓職災勞工及弱勢家庭也能感受端午佳節的氣氛，16日端午佳節前夕，由王鑫基局長帶領下，兵分六路送職災弱勢家粽子。

台南市勞工志願服務協會及大台南總工會與勞工局同仁兵分六路，將台南市餐飲產業工會會員及學員親手特製的熱騰騰粽子，及喜憨兒台南庇護工場與全家通路合作募集社會善心人士認捐的鮮凍食品「端午溫暖送」組合，到府親送致贈給20區36戶職災、弱勢勞工家庭，將社會的愛與溫暖傳遞給他們，使其能夠感受節慶的氛圍與社會的溫情。

王鑫基局長表示，市長黃偉哲非常重視台南市職災、弱勢勞工家庭，除了結合做工行善團專業志工協助進行房屋修繕外，也持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。勞工局今年持續邀請合作多年的台南市餐飲產業工會郭國仁理事長，展現超高手藝製作香氣撲鼻、垂涎欲滴的美味粽子，並由王鑫基局長親自帶領，偕同社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、大台南總工會陳美靜副理事長、沈暄晨秘書長、志願服務協會志工及勞工局同仁兵分六路，將熱騰騰的粽子分送給居住在台南市永康區、安南區、麻豆區、關廟區、龍崎區、左鎮區、玉井區、歸仁區、南區、東區、學甲區、北門區、鹽水區、七股區、西港區、佳里區、大內區、官田區、柳營區、白河區等36戶職災、弱勢家庭。

今日關懷第一站來到永康區，50歲、未婚、獨自租屋的職災勞工盧姓案主家，盧君本身領有身障手冊，從事駐區業務工作，於112/8/29至賣場盤點時，重心不穩從梯子跌落，造成頸椎跟腰椎受傷，頸椎已先開刀治療，於今年2月底完成腰椎手術，走路須助行器輔助，因此仍需靜養數月，每月都仍需回診就醫，今日因為勞工局前來關懷，讓案主感受到社會的溫暖，感動溢於言表。

第二站來到位在永康區年約90多歲的王姓屋主家，因案子於108年因病過世，案媳也因身體狀況不佳，回娘家休養，故現與80多歲的案妻及已婚孫子、孫媳一同居住。王姓屋主為貼補家用，即使年邁也偶而會擺攤賣豆花，孫子則從事工廠駐廠保全工作，但因收入微薄、經濟狀況不佳，對於屋內已經老舊且殘破的天花板一直無力整修，後來透過勞工局連結做工行善團的志工已經於上周日協助完成修繕，為案家帶來嶄新氛圍，重現家的活力；今日則提供後續關懷，讓案主倍感溫馨。

王鑫基局長說，做工行善團志工無私奉獻、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成259戶。本次「關懷弱勢、粽香傳情」活動，勞工局也會持續提供後續關懷服務，運用勞工關懷勞工的公益方式，使職災、弱勢家庭感受來自市府及民間團體的溫暖；逢此端午佳節，除透過工會成員的粽香來關懷職災、弱勢家庭，同時也傳達台南在地濃濃的人情味。