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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「我以前也反核」　喊話賴清德：放下意識形態暫緩非核家園

▲▼民眾黨主席柯文哲聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

準總統賴清德520就職典禮下周登場，近日延燒的核電與能源議題，將成為賴清德上任後的一大課題。對此，民眾黨主席柯文哲今（16日）表示，他以前也反核，但時至今日，種種問題，是台灣該重新審視核電的原因。他認為，面對520，台灣人民對賴準總統有非常多的期待，首當其衝，就是期待新政府能放下意識形態，推動核電延役，暫緩「非核家園」。

柯文哲於臉書表示，再過四天，就是中華民國第十六任總統、副總統的就職，監督是在野黨的天職，有在野黨的存在，掌權者才不會放逸懈怠。另一方面，眾人的智慧超越個人的智慧，與其以一人治台灣，不如以台灣輔一人。

談到能源議題，柯文哲表示，面對520，他相信台灣人民對賴準總統有非常多的期待，首當其衝，就是期待新政府能放下意識形態，推動核電延役，暫緩「非核家園」。

柯文哲指出，台灣依賴火力發電，因能源價格高漲而導致台電鉅額虧損，這是客觀的事實。台電為了弭平電力缺口，被迫購買高價綠電，有利益輸送之嫌，也激起了民怨，「非核家園」的政治口號需要檢討了。他強調，理性、務實、科學才是決定政策的主要因素，而不是意識型態，不能因為政治的神主牌，而讓國家發展，甚至人民生活遭到不利影響。

柯文哲自揭，他以前也是反核，但時至今日，高耗電的半導體產業已經佔台灣GDP的20％，台灣綠電發展未如預期，揠苗助長更造成弊案連連。2026歐盟將正式實施碳關稅，而核電的安全也在持續進步之中。台灣的經濟體系，無法只依賴石化燃料，凡此種種，是台灣重新審視核電的原因。

最後，柯文哲嘆，遺憾的是，經濟部、台電連核電延役的「準備」都沒有進行，這也壓縮新政府的決策空間。賴準總統一上任就應準備核二、核三延役，盡速決定核四下一步。這是當務之急。

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