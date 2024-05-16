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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德國情報告回答方式又卡關　韓國瑜裁示留待「第三次」協商

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持黨團協。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）召集朝野協商，討論準總統賴清德就職後到立法院國情報告的形式。歷經近兩小時討論仍無共識，最終，韓國瑜表示，因「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案的官員，包括交通部長王國材都已列席，總統國情報告留待下次協商。

國民黨團總召傅崐萁表示，希望賴清德520上任後能赴立院做國情報告，國民黨具有高度善意，賴清德在大選時已經多次表次並有高度意願，他們也樂於成就這件事，讓他回娘家，而過去李登輝在國民大會時，李登輝也常常主動跟主席要求他想立刻回答，因此希望這時別太拘泥什麼樣的形式，賴清德當過行政院長也當過縣市首長，對於民代質詢一定能侃侃而談。

民眾黨團副總召黃珊珊說，民眾黨希望賴清德依法回應立委問題，其實是總統同不同意用何種方式，目前是協商出20位委員，但一次統問統答對總統也很困難，因此希望是各黨團代表詢問完後有統答時間，賴清德應該不至於不同意，民眾黨團認為統問統答只是形式，也不用先預設總統是否會同意。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，不管是傅崐萁或是黃珊珊說的，都覺得有釋出善意，但要跳脫因人設事的思維，都說賴清德過去曾是立法院的同事，因此去推敲說詢答是可以的，但憲法的規定是一個制度，而非他是誰，未來的總統可能也不會是出身國會，不能因為賴清德辯才無礙，或是他的善意就去推敲，憲法上從未寫要答詢，文字的定義很重要，搭配李登輝過去也是綜合發言，總統不是對國會負責，就算最後他決定是否要進行，但也要抓的很精準。

民進黨團總召柯建銘續指，在憲政體制上談，要看修憲過程的演變，立法院已經是單一國會，憲法寫很清楚，行政院是國家最高行政機關，有編列預算後要送到立法院審議，總統的條文則是對國家安全有大政方針，國防、兩岸、外交是總統的權利，也設國安會、國安局，因此很清楚，總統是對選民負責不是對國會負責，賴清德指定卓榮泰來立法院備詢，還有其他各部會首長，權力分立很清楚，統問統答就是變相的即問即答，「傅崐萁每次說話都像在宣示個什麼，但我不懂他在宣示什麼？傅崐說不拘泥形式，可是總統是來給立法院質詢的嗎？」

柯建銘發言10分鐘卻無結論，讓韓國瑜詢問，「那你到底贊同哪一種？」柯建銘則強調「合憲性」，讓韓國瑜不解，「別再講其他委員說什麼，而是你到底想說甚麼？」柯建銘說，一個政黨問完就回答，那有三次回答機會，那就是即問即答啊！不能接受，不能包牌啦！

韓國瑜再重申，傅崐萁是給賴清德很大的彈性，只要合乎憲法，黃珊珊的說法則是拋磚引玉，遭柯建銘打斷，不要再去臆測賴清德的想法了。

接著輪到國民黨團書記長洪孟楷發言，不用去受限總統，他如果覺得前四位委員的問題他可以有權利不回答，提問的人有提問的時間，但不去限制總統，總統不是詢答而是補充報告，要說甚麼內容沒人會去限制，總統可以針對委員的內容回答也可以不要，因此絕不存在這是變相的即問即答，都是符合憲法，不要設限賴清德回答的內容，除非民進黨說這些就是賴清德的意思，不然若我們自我設限，無法對人民交代。

輪到傅崐萁發言時再度指出，對賴清德赴立院國情報告有高度善意，賴清德選舉期間也答應過了，但民進黨是要取代賴清德幫他做決定嗎？柯建銘權力有那麼大嗎？最終韓國瑜裁示休息三分鐘。

經過三次朝野協商仍無共識，韓國瑜表示，因下一案的官員都已列席，總統國情報告留待下次協商。柯建銘補充強調，四個立委問完換總統回答，沒有這種事啦！這就是變相的即問即答，總統不對立法院負責，報告是報告，答詢是答詢，韓國瑜打斷，這些都下次協商再說。

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