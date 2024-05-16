何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

記者袁茵／台北報導

2022年九合一大選期間，時任民進黨立委何志偉因丟棄自家台北市長候選人陳時中的沙畫，引發民進黨內部不滿；立法院中興大樓民眾黨立委黃珊珊辦公室外的垃圾桶，16日卻出現好幾卷深陷3大案風暴的民眾黨主席柯文哲今年的「好運龍眾來」春聯，引發外界遐想。對此，黃珊珊喊冤是無妄之災，請外界別過度解讀。

柯文哲近期深陷在台北市長任內的3大案爭議，分別為台智光、京華城、北士科，但卻有人於16日上午在立法院中興大樓7樓垃圾桶，發現好幾卷疊在一起的柯文哲龍年春聯被丟棄，而該垃圾桶就位在黃珊珊辦公室旁邊，加上該層樓除了黃珊珊以外，其餘都是國民黨或民進黨的立委，引發外界無限遐想，並認為是何志偉丟沙畫的翻版。

▼柯文哲春聯被丟到立法院中興大樓垃圾桶。（圖／讀者提供）

對此，黃珊珊16日下午於臉書發文表示，有媒體在關心主席春聯的事，實在是無妄之災，因過年的時候自己都會按過去習慣去宮廟走春，同仁會事先把春聯捲好分裝在袋子和箱子裡方便攜帶，但15日下午同仁在清理儲藏室的時候才發現漏掉一小箱沒拿到，也沒想太多就順手丟了。

黃珊珊提及，有媒體報導「大量」春聯非事實，垃圾桶要容納同一層所有委員辦公室的垃圾量，下層已堆積了其他垃圾，捲好的體積蓬鬆春聯在表面鋪了一層，就看圖編故事說「大量」，實在言過其實，「情況就是這麼單純，請外界不需要過多解讀。」

▲柯文哲手拿民眾黨春聯。（圖／翻攝柯文哲YT）