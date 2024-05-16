藍綠批柯「轉送非交辦」卸責！陳智菡：市長室收陳情　部分移交局處做

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日談台北市長任內的京華城案，針對藍綠指控「交辦」增加容積獎勵，澄清不是「交辦」是「轉送」，使國民黨台北市議員游淑慧、民進黨台北市議員簡舒培16日批評卸責。前台北市政府發言人、現任立院民眾黨團辦公室主任陳智菡回擊，市長室每天會接到非常多陳情案，有些會移交給局處進一步做。

游淑慧16日發文表示，柯文哲上次兇巴巴說是「交辦」不是「指示通過」，後來大家配合改口是「交代辦理」不是「指示辦理」，結果柯又不滿意，15日晚上說是「轉送辦理」不是「交代辦理」，批評議員抹黑，「這讓我想到總統府走私菸，『是超買不是走私』，台南議長賄選案『是換票不是買票』。」

游淑慧批評，市長隨便問一句話、隨便丟下一張指示，對下面公務員來說都是「奉交下」，都要認真辦理，過去常自比雍正的柯文哲現在要裝路人甲，說自己只是「轉送」？只能說黔驢技窮、無賴卸責，要記得他是市長，不是郵差。

簡舒培也於臉書提及，對於親自蓋章核定給京華城史上最高的840%容積，柯說京華城陳情自己「只是轉送，不是交辦」，聽到這句話真的讓人白眼翻到後腦勺，繼韓國瑜把市長當成總機之後，柯文哲當市長收到陳情只「轉送」，把自己當收發人員，就想矇混過關甩鍋耍賴不負責，難道柯文哲要說自己8年都在市府收發室上班嗎？

針對柯說是「轉送」非「交辦」，使游淑慧批評黔驢技窮、無賴卸責，是市長不是郵差等言論，陳智菡16日下午受訪時表示，議員好像很喜歡新文字獄，不管是「轉交」或「送給局處處理」，其實都是同樣意思，柯文哲想澄清的是，收到陳情後，面對專業陳情案，就轉給局處來做下一步處理。

陳智菡提及，在京華城案中，柯文哲很明確做2件事，包括像是都委會要不要召開一些審議，或要不要進行公展，這些都是柯文哲在市長部分去做處理，但要強加說交辦局處做相關業務，好像是「上對下」要求局處一定要執行，這就是在行文字獄，不管「轉交」或「交給局處」，其實都是同樣意思。

▲民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供）

至於簡舒培認為柯文哲是心虛才改變說法？陳智菡回應，既然都已成立調閱小組或調查小組，想問議員「你們到底是想把真相釐清，還是弄得越來越模糊？」柯文哲連續3天在社群頻道說清楚3大案，但有些議員還是文字獄聚焦「轉交」、「轉送」，並在文字上做文章。

陳智菡指出，簡舒培臉書稱「明明說要開直播，怎麼變成假直播真錄影」，但事實上，民眾黨從頭到尾都沒說是直播，而且還清楚上了文字，很明顯是經過後製，相信所有看影片的人都不會覺得是直播，但為什麼要硬扣這個帽子？很清楚就是要把柯文哲人設徹底打壞。

陳智菡說，在這些事件當中，是要去聚焦這些細節，還是整體大方向？到底要把這些事情變得更清楚，還是更模糊？不管柯文哲說什麼，是不是就已經認定有罪？若這樣就是「先射箭再畫靶」再進行調查，又如何能夠得到一個真正公平的調查結果？

媒體追問，柯任內還有沒有轉送其他案件？陳智菡回應，不管是「轉送」或「轉交」，其實一直聚焦在這些文字上，背後隱含的都是同個意思，就是柯文哲收到陳情案件後，柯認為或秘書認為要進一步請局處釐清，就會轉給局處做進一步處理。

陳智菡強調，市長室每天都會接到非常、非常多陳情案件，不管是透過1999或市長信箱，以及市民服務組，甚至有人拿真正文件希望能夠陳情到市長室，秘書就會統一處理，有些則必須移交給局處進一步去做。

最後，陳智菡稱，這些都是由專人負責處理，東西都已經跟市長之前的秘書確認過，一天恐怕會有好幾個案件，而當市民服務組收到這樣的陳情案件後，秘書就會做進一步分類，再轉到各個局處去，「有些東西根本不會進到市長這裡。」