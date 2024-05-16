AIT公布美520慶賀團名單　羅森伯格將第六度訪台

▲準總統賴清德將於5月20日就職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（15日）晚間發布新聞稿表示，很高興宣布，一個跨黨派的代表團將代表美國人民參加2024年5月20日台灣總統當選人賴清德先生（2024 inauguration of Taiwan President-elect Dr. Lai Ching-te）之就職典禮。此代表團將遵循先例，由兩位美國前官員、一位台灣專家、現任美國在台協會主席和美國在台協會處長組成。

AIT說明，代表團成員包括前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。

AIT表示，代表團將於訪台期間出席5月20日的就職典禮，並與各界領袖會面。他們將傳遞美國人民對賴清德先生的恭賀，恭喜他就任並成為台灣第五位民選總統，也祝賀台灣人民再次展現其民主體制的健全與堅實。此外，代表團還將強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。

另外值得一提的是，此行已是羅森伯格去年3月20日接任AIT主席後，第六度訪問台灣，上一次是在今年3月底，當時也與總統蔡英文、副總統賴清德會面，就台美各項重要議題深入交換意見。