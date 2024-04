美學者：美國應讓中國明白「武力犯台也得不到台積電」

▲美國智庫學者建議美國應讓中國明白,武力犯台也得不到台積電。(圖/路透)



文/中央社記者石秀娟華盛頓29日專電

美國智庫學者阿爾佩洛維奇出書,建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業,包括讓中國明白武力犯台也不可能獲得台積電生產晶片的技術和專業知識,以保護台灣民主自由。

阿爾佩洛維奇(Dmitri Alperovitch)29日在華盛頓郵報(Washington Post)發表文章,主張正確的美國晶片政策將能確保台灣自由民主。文章依據他共同著作的新書「世界岌岌可危:美國如何在21世紀競爭中擊敗中國」(World on the Brink:How America Can Beat China in the Race for the Twenty-First Century,暫譯)。

阿爾佩洛維奇是美國智庫「席維拉多政策加速器」(Silverado Policy Accelerator)的共同創辦人與執行主席,過去也曾擔任美國國土安全部、國防部顧問。

阿爾佩洛維奇指出,中國經濟實力強大,但還無法生產製造先進晶片所需的精密機械。美國要保持優勢,須確保中國沒有能力獨立建造先進晶圓廠,也無法奪取台灣的晶圓廠。

他說,美國要阻止中國在晶片技術取得重大進展,必須採「四管齊下」策略。首先,全球僅美國、日本及荷蘭有能力生產現代晶圓廠的精密設備,美國近2年實施相關的出口管制,也成功促使日、荷做出相同措施。

其次,阿爾佩洛維奇說,美國必須確保晶片供應的多元化。晶片生產高度集中在台灣,對美國、全球而言都是很大的風險,中國可能封鎖或入侵台灣,讓台積電無法供應晶片,美國必須增加國內及盟友的晶片生產能量。

阿爾佩洛維奇說,第三個策略是美國及其盟友必須明確告訴中國,中國任何試圖以武力占領台灣的行為,都無法獲得台積電晶圓廠、技術、專業知識、設備及人才。

他說,不論美國是否為台灣與中國開戰,萬一中國接管台灣,美國仍有很多方法可以癱瘓被中國占據的台灣晶圓廠。例如,與台灣合作,破壞生產設備;與西方業者合作,透過遠端操作,讓台積電生產設備無法運作;或實施禁運,讓中國無法取得必要的化學品或其他零件。

阿爾佩洛維奇表示,美國也要讓中國知道,任何犯台行動都會對經濟造成嚴重後果。西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭後迅速結盟,祭出出口管制以禁止俄羅斯獲得軍用晶片,但俄國仍從中國獲得晶片,削弱制裁效力。但中國很難照樣走後門,西方國家結盟,停止向中國供應晶片,封鎖其半導體產業,將對中國經濟造成毀滅性打擊。

他說,西方在晶片的影響力雖然小,這些策略若操作得當,卻可能是能保持台灣自由和民主的關鍵因素。