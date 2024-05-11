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美議員推法案撥1.2億美元　助台灣強化全球盟友網路

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美議員推法案撥1.2億美元，助台灣強化全球盟友網路。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞紐約10日專電

520總統就職前夕，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會10日提出法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元基金，援助台灣遭受中共脅迫的官方及非官方夥伴，從而強化台灣的全球盟友網路。

美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）發布聲明指出，共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）及民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出跨黨派「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）。

委員會表示，這項法案將授權提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38.9億元）基金，供國務院及國際開發總署（USAID）向台灣遭受中共脅迫及施壓的官方、非官方夥伴提供援助。

根據法案文本，美國鼓勵各國加強與台灣的互動，並幫助那些「缺乏經濟或政治能力有效應對」中國報復的國家。

這筆基金將是「對抗中國影響力基金」的一部分，符合條件的國家將有資格每年獲得500萬美元資金。

穆勒納爾說，中國共產黨花了幾十年時間試圖將台灣的自由人民孤立於世界舞台之外，並強迫其他國家與台灣斷絕關係。這項法案將幫助台灣的外交盟友抵制中共的獨裁施壓行動，並滿足他們的發展需求。

新聞稿指出，2013年以來，中共治下的中華人民共和國通常透過賄賂及經濟利誘，誘使11個國家斷絕與台灣的關係，轉而支持中國。諾魯於今年1月轉與北京建交，使台灣只剩下12個邦交國。同時，中國把貿易及商業關係當成武器，以懲罰立陶宛等與台灣建立更密切非官方關係的國家。

克利什納穆希說：「中共多年來持續在外交上孤立台灣，台灣是我們在世界上最親密的朋友之一。」

他說，中共企圖恐嚇及影響在外交上承認台灣的國家，並在經濟上脅迫尋求與台灣強化非官方關係的國家，這些行為必須受到譴責。

這是穆勒納爾4月接任委員會主席以來共同提出的第一個涉台法案。他上任時說，自己的首要任務包括阻止中共對台灣及盟友的侵略、擴大培訓台灣軍隊及移除軍售拖延的障礙。

眾議院外交事務委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）、「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席巴爾（Andy Barr）、貝拉（Ami Bera）及康諾里（Gerald Connolly）也是法案共同提案人。

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