台南長照換人做　李中岑要求訂旋轉門條款讓業務回歸衛生局

▲台南市社會局指出，台南市長照標案，秉持公開公平原則，依法遴選長照服務單位，依據採購法相關規定，在公開、透明原則下進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨議員李中岑15日在總質詢說，台南長照標案業者換循仁、華仁公司，她質疑新業者只要兩周準備期就可以拿下標案，是量身打造嗎？更質疑，長照中心有心人士，藉市府照管中心洗經歷？她要求訂定旋轉門條款迴避利益，並讓全國唯一由社會局掌管的長照業務回歸衛生局。

李中岑指出，台南市府的長照標案一直受到各界關切，她也接獲許多檢舉案，之前曾揭發潘新傳主委夫人王曉嵐的樂活基金會，神通廣大，是台南市長照標案的霸主，潘主委不斷切割但社會觀感佳嗎？現在新的檢舉案發現潘主委真的有在做切割，因為長照標案被其他人搶走了，換成循仁、華仁公司。

李中岑秀出台南市社會局2024年長照標案遴選須知，標案受理時間自公告日起只有14天，短短的14天，有心想參與標案的機構，該如何準備租場地、業務負責人、還有最重要的計畫書。而且更巧的是，社會局公告的2024年社區整合型服務中心遴選優勝單位，循仁和華仁公司，標下善化區、歸仁區以及仁德區三區標案，就如華仁開標前對外公開宣稱三區全拿，長照新業者為何能如此囂張？是否如外界質疑的內神通外鬼？

▲台南市議會國民黨議員李中岑（右一）在總質詢質疑，業者只要兩周準備期就可以拿下標案，是量身打造嗎？要求訂定旋轉門條款及長照業務回歸衛生局。

李中岑不滿的說，她接獲的檢舉資料顯示，循仁和華仁公司員工，有多位曾在台南市照管中心服務，而且是資深人員，台南市政府不但幫新業者量身打造長照標案，還幫忙財團訓練人才？這會不會太離譜，這些約聘雇人員，利用在職期間的職權和機會，累積離職後轉業的不當優勢或人脈，讓新雇主受益，為迴避利益，她要求訂定旋轉門條款。

李中岑也指出，全國各縣市長照業務都由衛生局掌管，唯一例外的就是台南市，非常不光彩的倒數第一，由外行領導內行，不知台南市何時能把照護管理中心業務回歸給衛生局？

有關議員質詢台南市長照標案，台南市社會局強調，秉持公開公平原則，依法遴選長照服務單位，依據採購法相關規定，在公開、透明原則下進行。社會局指出，議員所指「標案公告日14天」實為採購法規定，為廣邀業者參與，讓有興趣者在備標時間內完成計畫書，社會局在標案上網前即已將相關資訊廣為周知，任何有興趣參與投標者皆可在事先做好功課，絕對未有圖利特定單一廠商之情事。至於外傳特定業者可拿到標案，社會局推估也可能是彼此競爭傳出的假消息。



社會局說明，讓更多優質廠商加入評選，2023年11月已依衛生福利部「長期照顧特約管理辦法」將2024年新增單位數服務對象之數量、需求、地理條件及分布特性、劃分服務區域…等資訊，公布於社會局網站並於各特約單位群組週知相關訊息。資訊公開透明，有興趣者皆可於公告期限內備標完畢。

另針對照護管理中心業務回歸給衛生局、訂定旋轉門條款等建議，社會局表示，台南市照管中心業務評鑑在六都中位居第三，顯示業務辦理成果尚佳，對於議員的建議會進行了解並和法制單位研議。