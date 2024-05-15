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「台南400鳳梨鮮果盒」全家超商新上市　黃偉哲邀趁鮮品嚐

▲台南市政府與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

目前是台南鳳梨盛產季，且今年適逢台南400，台南市政府將兩項元素結合，與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。

台南市長黃偉哲15日現身全家台南尊南店推薦台南鮮果鳳梨，感謝全家超商一起合作，讓全台消費者可以輕鬆品嚐到多纖多健康的台南鳳梨。而且鮮果盒已經洗好切好、打開就可享用，非常方便。市府將繼續攜手全家超商及福和生鮮農產股份有限公司，將各種當季水果的「台南甜」滋味，傳遞到每一位消費者手中。

▲台南市政府與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲提到，台南市水果栽培管理及品種都是世界一流的，不僅擠身國際食品展，國外買主也屢屢被酸甜適口的台南果品驚艷，他要為台南優秀的農民、優質的水果驕傲與喝采。

黃偉哲現場也小試身手，與來賓一起利用便利商店方便取得的產品DIY製作「台南甜-鳳梨可爾必思」創意飲料，市議員李啟維也到場支持。

全家便利商店生鮮現做調理部生鮮採購資深經理陳友和表示，全家長期發揮通路力量支持在地農業，提供消費者便利、衛生又多元的選擇。繼去年的麻豆文旦之後，今年再度攜手南市府推出鳳梨截切鮮果盒，讓消費者輕鬆享受台灣水果旬味，邀請消費者一同支持台灣農民及當季農特產！即日起至6月11日，到全家購買鳳梨節切水果盒，即可享兩件八折優惠。

▲台南市政府與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福表示，台南是台灣水果重要產區之一，福和公司將持續扮演產地與餐桌之間的橋樑角色，協助產地農產生鮮，新鮮上架到各大通路門市。目前鳳梨產季已採購600公噸台南鳳梨供應各大通路，預計後續在芒果、文旦產季也將繼續採購台南產地優質果品。

山上區農會推廣部主任田安妃表示，台南關廟、山上、新化都是台南主要鳳梨產區，由農會來整合產地農民優質鳳梨。感謝各通路及生鮮農產公司於產季積極採購，購買消費就是對產地及農民最大肯定。

▲台南市政府與全家便利商店合作，嚴選台南當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起於全台全家便利商店門市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，因日本外銷需求增加等因素，今年台南鳳梨訂單大增，國內產地供不應求，價格好。提醒消費者把握產季，品嚐台南當季鳳梨的好滋味。

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