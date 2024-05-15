嘉藥攜手31家社福長照機構徵才　上百職缺募社福長照新血

▲嘉南藥理大學社會工作系、高齡福祉養生管理系及餐旅管理系攜手國內31家知名社福及長照機構辦理徵才活動，提供破百個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著2025年進入老年人口占比超過20％的超高齡社會，在少子化、高齡化社會趨勢下，社工及長照人才需求大幅提升，嘉南藥理大學社會工作系、高齡福祉養生管理系及餐旅管理系攜手國內31家知名社福及長照機構辦理徵才活動，提供破百個工作機會。

嘉南藥理大學指出，此次參與徵才的單位涵蓋3個公部門體系，台南市社會局、台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、嘉義縣政府社會局及雲林縣政府社會局；15家相關長照單位機構；5家相關兒少單位；3家身障相關單位；綜合類業務類4家及1家飯店類，共計31家機構企業。

當天除了徵才博覽會外，嘉藥社會工作系與高齡福祉養生管理系也與31家社福及長照機構簽訂合作備忘錄，期望透過雙方的合作，能培育出所需的專業人才，以解決目前的社工及長照人力短缺問題。學生在就學期間也可至相關機構實習打工，提早為踏入社會做好準備，並在畢業後能在職場上發揮專才服務社會。

嘉藥社工系吳敏欣主任表示，常遇到許多社福單位私下請託，希望老師能介紹合適的學生，或能直接到系上進行徵才，找尋最適切所需的人力。今年的就博會就為機構與畢業生搭起媒合的橋樑，各單位準備了許多資料及周邊宣導品來吸引同學注意力，前來洽詢工作機會的同學也相當踴躍，根據自己的意向及興趣前往各家廠商投遞履歷等候面試。透過校園徵才活動，讓社福、長照機構找到人才注入新血，社會新鮮人找到職場舞台，學用無落差接軌職場，創造學校、青年與產業三贏局面。