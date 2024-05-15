登革熱境外疫情延燒　台東境外移入首例個案出現

▲台東出現首例登革熱境外移入，衛生局呼籲要清除積水容器，加強防蚊措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東發生今年登革熱境外移入首例，1名由馬爾地夫旅遊後返國入境約30多歲男性，旅遊期間有遭蚊子叮咬回國前已出現不適症狀，返國後仍感不適就醫，經診斷為登革熱境外移入確診。臺東縣衛生局接獲通報後，立即啟動相關防治工作，5月14日完成環境孳清掃蚊、個案衛教等防護措施；同時針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點進行密度調查與環境巡查，衛生局也籲請民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。

台東縣政府表示，依據疾病管制署資料顯示，今年截至5月14日止，登革熱確診個案數累計244例(本土164例、本國境外移入確診病例已累計80例)，目前國際和東南亞登革熱疫情嚴(印尼39例、馬來西亞16例、馬爾地夫8例、泰國7例、新加坡3例、菲律賓2例、越南2例、巴西1例柬埔寨1例、阿拉伯聯合大公國1例)。

台東縣衛生局提醒縣民朋友，前往登革熱流行疫情國家或戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。出國前後務必落實居家環境整頓及防蚊、滅蚊措施，自疫區旅遊入境後，若有不適症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利醫師診斷、通報及防疫。也籲請醫師落實詢問TOCC，發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利登革熱防治中心立即啟動防治措施，避免疫情於社區擴散。

衛生局長孫國平也呼籲，夏天為蚊蟲活動高峰且伴隨梅雨季節來臨，常因降雨導致戶外容器積水，登革熱病媒蚊易在乾淨不流動的積水容器內產卵孳生，民眾應養成定期每週清理室內外積水減少病媒蚊繁殖，注意戶外活動時可穿著淺色長袖長褲以及身體裸露處塗抹防蚊液，防蚊液應按時補充避免流失減少保護效力。