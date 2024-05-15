立委丁學忠爭取4700萬經費改善雲林地方建設　國土署允諾支持

▲立委丁學忠與國土管理署副署於望聖等人前往會勘宮土庫北里文化路，因排水溝為舊式砌石工法久未修繕，雜草淤塞影響排水，遇雨常發生積淹水災情，急需改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員丁學忠、張嘉郡聯合服務處今(15)日邀請內政部國土管理署副署於望聖等人前往會勘土庫鎮埤腳親水園區計畫，與元長鄉、麥寮鄉等3鄉鎮都市計畫區內道路改善工程，在兩位立委全力爭取下，國土署允諾支持4項計畫、4700多萬元經費，提升3鄉鎮交通運輸、排水，及環境休憩品質。

今日上午一行人先前往土庫鎮會勘埤腳親水公園、宮北里文化路改善工程，並聽取計畫簡報，土庫鎮長陳特凱、議員張維心、王鈺齊及縣府人員到場陪同；隨後轉往元長鄉會勘長南、長北連絡道路改善工程，與麥寮鄉市區道路改善工程等。



立委丁學忠表示，埤腳親水公園就位在埤腳國小旁邊，利用現有綠樹樹群景觀結合地方特色文創，搭配親子廁所等公共設備，再搭配鄰近自行車道，串連成土庫鎮特色休憩公園，提供居民與遊客遊憩空間。另宮北里文化路因久未修繕，排水溝為舊式砌石工法，雜草淤塞影響排水，遇雨常發生積淹水災情，急需改善。

▲在張嘉郡、丁學忠兩位委員全力爭取下，國土署允諾支持4項計畫、4700多萬元經費，提升3鄉鎮交通運輸、排水，及環境休憩品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

兩項計畫經現場會勘後，國土署副署長於望聖承諾支持兩項計畫，提升土庫鎮交通品質與休憩景觀。副署長於望聖表示，國土署對民生議題都非常重視，所以也爭取了相當多計畫來協助地方完成需要改善的工作， 今天會勘項目後續會協助縣府、公所，加上委員他們在立法院的支持，共同努力一起逐步做完整。

立委丁學忠表示，強化基礎建設才能提升鄉親生活品質，今天會勘的道路建設與埤腳親水公園與居民生活息息相關，感謝國土署支持地方提出的改善計畫，確保民眾行的安全，沒有淹水之虞的家園，及優質休憩空間，帶動土庫、元長與麥寮3鄉鎮城鄉發展。

▲今日會勘埤腳親水公園，與附近居民生活息息相關。（圖／記者蔡佩旻攝）

立委張嘉郡也補充，雲林縣受限於財政收支劃分法，且自主財源相對其他縣市少，很多建設都必須有中央支援才能加速推動，她會持續向中央相關部會爭取經費回來建設雲林，並加速修訂財劃分，讓雲林有更合理公平的對待，更有能力替鄉親打造更好的生活環境。

丁學忠最後強調，雲林縣仍有許多建設亟待修整，他會持續向中央爭取經費協助地方改善環境，也請鄉親做他的眼睛，發現地方有需要提升改善的建設，都能夠向他通報，他會全力協助爭取經費，解決問題。

▲土庫排水溝損壞情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）