「六房媽過爐」遇國中會考　斗南、虎尾警道路管制路線曝光

▲雲林六房媽今年輪值由過溪股溪埔仔廍過爐至斗南股烏瓦磘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

六房天上聖母（簡稱六房媽）過爐遶境進香活動為雲林宗教界盛事，並列為國家重要民俗活動，由「五股」居民輪流負責，今年輪值由過溪股溪埔仔廍過爐至斗南股烏瓦磘，預期18日過爐車隊文武館、參與人潮逾萬，斗南警分局、虎尾警分局特別規劃警力，執行相關交通疏導及安全維護勤務，今公布管制路線。

六房天上聖母過爐活動將於5月18日上午6時，自虎尾過溪股紅壇發炮起駕，鑾駕暨步行隊伍行經雲71鄉道、158縣道平和橋及斗南大同路及各道路段，當天適逢113年度國中教育會考，虎尾警分局轄區計有虎尾高中、虎尾農工及土庫商工等3處，為避免考生及用路人不熟受到影響，今公布交通管制措施並提供替代道路。

▲六房天上聖母過爐適逢國中會考，虎尾分局提公布管制路線引導，避免影響考生遭活動影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

道路管制及路口封閉措施，「雲71與雲74鄉道路口，管制車輛進入雲71鄉道南下」、「縣道158與雲71鄉道路口，管制車輛進入雲71鄉道北上」、「雲71與光復路30巷路口，管制車輛進入雲71鄉道東、西行」、「縣道158與防汛道路口，管制車輛進入158縣道東、西行」、「縣道158與71鄉道口自至斗南鎮大業路與大同路口南下車道，並調撥北上內側1車道供南下車輛行駛」，路段各中央分隔島缺口均封閉。

縣道158往虎尾鎮市區改道行駛建議，「改道循縣道145乙轉145往虎尾」、「改道循臺1縣轉雲74鄉道接雲73-1鄉道往虎尾」；縣道158往雲71鄉道北上改道行駛建議，「改道循雲73-1鄉道北上」；縣道158東行往惠來斗六方向改道行駛建議，「改道循縣道145轉145乙行駛」、「改道循雲73-1鄉道轉雲74鄉道行駛」。

▲六房天上聖母過爐預計湧入大量人車，縣道158與71鄉道口自至斗南鎮大業路與大同路口南下車道，並調撥北上內側1車道供南下車輛行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局表示，5月18日主轎預計於8時30分正式進入斗南分局轄區，為了讓六房媽過爐遶境盛會交通順暢，並維護行車秩序，特地針對遶境沿線道路及臨時紅壇周邊道路，規劃警力執行交通疏導及安全維護，道路管制時間於18日0時起至19日4時止，視狀況提早或延後解除管制。

道路雙向管制禁止停車路段「成功路沿線」、「瓦厝路沿線」、「雲82-1沿線」；管制範圍區分「158甲線，新生二路路口至台三線路口沿線」、「158乙線，新生二路路口至台三線路口沿線」、「中山路，延平路二段路口至南昌路路口沿線」、「中正路沿線」、「南昌路沿線」、「建國一路、建國二路沿線」、「大同路，大業路路口至延平路二段路口沿線」、「文昌路沿線」。

▲斗南警分局公布轄區5月18日交通管制點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



場所管制部分，「建順宮，含周邊道路，北起建國一路、南至文昌路、東起延平路二段、西至大同路」、「新興宮，含周邊道路，北起光興路、南至光華路、東起延平路一段、西至光聖路」、「斗南股烏瓦磘紅壇，含周邊道路，北起雲林路三段、南至古坑路、東起雲81線、西至古坑路」。紅壇會場周遭設交通管制點，將於路口管制車輛進入。

警方表示，籲請民眾欲行經上述路段車輛改道行駛，以免因交通阻塞，影響民眾寶貴時間。

▲斗南警分局公布管制路段，呼籲車輛改道行駛以免因交通阻塞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

