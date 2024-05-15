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住雙北「不買車1年省10萬」　人夫笑：拿來出國玩！網友吵翻

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友家住新北市，平時騎車通勤，假日則是靠大眾運輸，偶爾也會租車出遊，他認為，住雙北市買車頗浪費錢，光是養車費、稅金、停車費等，他每年能省下10萬元。對此，一派鄉民十分認同，但也有人直言，「那是因為你們沒有小孩。」

網友在PTT發文提到，「我住新北，上下班通勤30分鐘靠機車，假日跟老婆逛街，也是火車、捷運跟公車就非常夠用，少數不方便的地方騎車也可以到，偶爾要去礁溪泡湯的話，到市政府搭客運只要40分鐘。」

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他直言，以前偶爾需要用車的時候，會覺得到租車行租車很麻煩，但現在共享租車相當普及，手機按一按馬上就可以用了，「個人覺得住雙北市，如果沒必要的話，買車真的頗浪費錢，每年至少可以省個十萬，拿來出國玩值得多了，當然如果你不缺錢就沒差，但我相信大部分的人都是有差的。」

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

對此，一派網友留言附和道，「汽車隨便修個東西就幾張小朋友了」、「不常用車，真的租車比較划算」、「我的車1年開不到1萬公里」、「大多騎機車，沒時間這樣塞車」、「有小孩才買車+1，只有兩個人真的沒必要」。

但也有不少人表示，「安全性差很多」、「有車說不清哪裡好，但就是誰都替代不了」、「看老婆」、「現在這種交通，有車還是開車吧」、「我就是為了小孩才買車的」、「有家庭沒車的，算是超級異類吧」。

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