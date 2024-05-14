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社會 社會焦點 保障人權

水林死亡路口老夫妻斷魂　民代嘆：曾提增設閃燈建議卻不被採納

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉顏厝寮慈惠堂附近產業道路，2年前發生幼教師一家四口外出車禍釀2死2傷，昨（13）日上午9時31分再度發生自小客車與機車猛撞事故，王姓夫妻倒地雙亡送醫搶救不治。地方民代怒指，該路口一直以來大小車禍不斷，都是嚴重致死才重視，曾提增設閃燈建議不被採納，相當無言。

▲雲林縣水林鄉產業道路頻傳死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲顏厝寮慈惠堂附近產業道路昨日再度發生重大車禍，一對夫妻重創搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水林鄉民代表陳文正表示，兩年多前曾發生相當嚴重車禍，幼教師在載三個兒子同車，發生重大車禍後，其中2個孩子當場喪生、一個孩子手部截肢，昨日相當不幸同路口再度發生嚴重重大車禍，造成兩位村民喪生，陳文正說，2年前事故後進行改善標誌標線、增設跳動路面，之前亦親自建議北港分局，是否能於較危險十字路口設置閃燈號誌（閃紅、閃黃），讓用路人提高危險意識減速通過，遺憾的是後續並未採納意見。

▲雲林水林2死車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞撞擊造成車窗碎裂、擋風玻璃凹陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

原有兩棵大樹較接近路口，當時為開闢路口視線將路樹移除，但該路口至今仍是大小車禍不斷，今日警方及地方聯合現勘，陳文正以該路口頻發生重大死傷事故為由，再度提出增設閃燈號誌意見。陳文正指出，之前所裝設的爆閃燈只在夜間運作，在日間無法起到提醒用路人「危險路口」的功能，勢必須要有更明顯的閃燈號誌來提醒用路人，盼降低事故率。

▲雲林水林2死車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄉民代表陳文正指出，之前所裝設的爆閃燈只在夜間運作，在日間無法起到提醒用路人「危險路口」的功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林2死車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞擊造成車窗碎裂、擋風玻璃凹陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林2死車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞撞擊造成機車騎士與乘客雙雙不治，地上留下血跡觸目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林2死車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞撞擊造成機車座椅與車身分離，零件散落一地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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