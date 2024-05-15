路權團體今晚北中響應「沉默騎行日」　悼念229位傷亡單車騎士

▲去年單車發生交通事故傷亡人數為229人。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

每年5月的第三個禮拜三，為全球「沉默的騎行」Ride of Silence活動，路權團體《還路於民 VISION ZERO Taiwan》今晚7點將與單車團體合作，將在台北和台中響應「沉默的騎行」，紀念去年交通事故傷亡的229名單車騎士。

沉默的騎行是全球性的年度單車活動，在每年5月的第三個禮拜三，舉辦市區單車集體騎行活動，一起紀念交通事故傷亡的單車騎士，自2003年來已經有超過250個城市響應。

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根據統計，我國2023年交通事故達40萬2926件，較前年增加2萬7082件，造成死亡人數為3023，雖較前年減少41人，降低1.3％，不過受傷人數達53萬9535人，增加4萬0356人，成長8.1％。為喚起政府對道安的正視，《還路於民 VISION ZERO Taiwan》協會今與《單車盟 - 台灣城市單車聯盟 TUBAA》合作，於台北及台中分頭響應全球性的「沉默的騎行」Ride of Silence 活動，紀念2023年在道路傷亡的229位單車騎士。

台灣2024沉默的騎行活動將在今晚7點分別於台北捷運西門站6號出口、台中捷運市府站1號出口集合，邀民眾穿著黑、白衣物，向傷亡者表達尊敬與支持。民眾可自由使用自己的單車或共享單車，一起在市區安靜慢速騎行，且全程靜默不發一語，騎乘沿途將於數個停靠站分享去年單車亡者資訊，並一起默哀。

主辦單位《還路於民 VISION ZERO Taiwan》表示，台灣有享譽全球的單車品牌、單車休閒及競技運動蔚成風氣、各地政府亦大力挹注資源提升共享單車使用率，但過去十年來，台灣市區單車路網建設進度緩如牛步。各地政府為鼓勵使用綠色運輸，實施前30分鐘免費的共享單車政策，欲擴增規模與量能達到減碳，但卻遲遲沒有提出市區單車用路環境提升具體政策，等於鼓勵大家騎單車，卻不提供安全的路給騎單車的騎士。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》表示，台灣既已決心要在2050年達交通零死亡願景，如何保護脆弱用路人的道路出行安全與舒適體驗，如何利用有效政策降低道路傷亡，都考驗著各地政府的遠見及執行力。