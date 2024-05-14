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30歲百公斤男為拍婚紗減重　台大雲林分院體重管理中心助圓夢

▲台大雲林分院為了提供雲林鄉親正確保持適當體重管道，改善肥胖問題並有效控制與肥胖相關的慢性病，整合各科專業成立「體重管理中心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大雲林分院為了提供雲林鄉親正確保持適當體重管道，改善肥胖問題並有效控制與肥胖相關的慢性病，整合各科專業成立「體重管理中心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據教育部體育署2022年運動現況調查結案報告，雲林縣過重/肥胖佔人口46.8%，為全國第二高。台大雲林分院為了提供雲林鄉親正確保持適當體重管道，改善肥胖問題並有效控制與肥胖相關的慢性病，於今年3月整合各科專業，成立「體重管理中心」，根據每位民眾的情況，制定減重計畫，陪伴民眾邁向健康。

一般判斷是否有過重或肥胖，依身體質量指數BMI值評估，若BMI大於24為過重；若BMI大於37.5、或BMI大於32.5但有肥胖相關合併症，就屬於病態肥胖，台大雲林分院體重管理中心收治之10名患者中，經過6周飲食控制，初步平均已減重2至3公斤。游紘權表指出，過重或肥胖容易導致糖尿病、心血管疾病、呼吸中止症及退化性關節炎等健康問題。

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▲台大雲林分院為了提供雲林鄉親正確保持適當體重管道，改善肥胖問題並有效控制與肥胖相關的慢性病，整合各科專業成立「體重管理中心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲依身體質量指數BMI值評估，若BMI大於24為過重；若BMI大於37.5、或BMI大於32.5但有肥胖相關合併症，就屬於病態肥胖。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大雲林分院體重管理中心主任游紘權表示，雲林肥胖人口比例高，除與高油、高鹽飲食、運動量不足等原因相關，攝取米飯等澱粉過多是主因，台大雲林分院體重管理中心，目前已有10名平均百來公斤個案接受體重控制。年齡約20多歲至50多歲，其中不乏因健檢發現內科疾病併以減重降低身體負擔，亦有30多歲男子為了拍婚紗求減重。

內科部林亮宇主任表示，男性過重及肥胖的比例較高，體重管理中心會為病人檢查是否因內分泌疾病導致次發性肥胖，以及是否存在與肥胖相關的併發症，另外為了提供更加個人化和專業的服務，體重管理中心計劃引進最新型的體組成分析儀，能夠詳細分析民眾的體脂肪含量、肌肉含量等重要指標，進而提供個人化的飲食和運動建議。

▲台大雲林分院為了提供雲林鄉親正確保持適當體重管道，改善肥胖問題並有效控制與肥胖相關的慢性病，整合各科專業成立「體重管理中心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大雲林分院體重管理中心主任游紘權表示，雲林肥胖人口比例高，除與高油、高鹽飲食、運動量不足等原因相關，攝取米飯等澱粉過多是主因。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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