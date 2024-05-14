謊稱帶小孩回南部請假！狠母隔天悶死小姊弟　教育局：5／8才面談

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

新北市中和區一間摩鐵14日發生一起命案！警方獲報到場發現，9歲女童、6歲男童已明顯死亡，36歲生母蘇女坦承以枕頭悶死小姊弟，遭警方逮捕帶回分局偵辦。據了解，蘇家被校方通報為脆弱家庭，昨（13日）蘇女以帶小孩回南部為由，替女兒請了2天事假，沒想到隔天竟動手悶殺小孩。

▲蘇女涉嫌以枕頭悶死9歲女兒、6歲兒子。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，蘇女單親，疑似生活壓力大，才會在飲酒、拉K後，情緒不穩以枕頭悶死兒女，而該名到訪的女性友人13日晚間曾到摩鐵送餅乾及餐點給蘇女，不料，今日下午再送餐來，卻發現2名孩童已死亡。

初步了解，姊弟倆的生父不同，且就讀國小的姊姊已缺課2天，校方也有向教育局通報。教育局表示，13日蘇女向學校表示要帶小孩到南部，替女兒請了2天事假，沒想到如今卻發生憾事。

教育局表示，蘇女是單親媽媽，獨自扶養2名未成年子女，家庭經濟弱勢，因此校方通報為脆弱家庭，學校同時也協助就讀國小的姐姐申請學費減免、早午餐、教科書補助、安得烈慈善協會食物箱等，就讀幼兒園弟弟免學費；另外，學校社工師持續關注並協助家庭相關狀況。

社會局則表示，學校通報蘇家為脆弱家庭後，即啟動關懷機制，並連結民間單位，共同提供經濟支持及物資協助、定期訪視確認照顧狀況及照顧負荷，最近一次面談為5月8日，且社會局與學校均有密切聯繫關心此案。此家庭沒有兒虐通報，兒子女兒在社工與學校關懷後皆穩定就學，並未發現異狀。

社會局呼籲，家長應尊重兒少為獨立的個體，勿因任何壓力剝奪兒少生存權，若遭遇困難可就近前往社福中心尋求協助。