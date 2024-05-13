行刑手秒懂！21歲「最美死刑犯」露臍裝赴死　槍決前求「張開嘴」

▲21歲「最美死刑犯」任雪。（圖／翻攝自網易新聞）

大陸中心／綜合報導

1993年一位被稱為「最美死刑犯」的女孩，被槍決時年僅21歲。她名叫任雪，1971年出生於河南新安縣，當時她身穿露臍裝被押解上刑場。槍決前，她忽然張開嘴巴，據傳提出請求「讓我張開嘴巴」，因為這樣槍決，子彈就不會毀壞掉她的正面。

1991年，任雪夥同另外一名女孩曹琳琳殺害一名丁姓同學，她們先用扳手將丁同學敲昏，拖到土坑裡用石頭猛砸被害人腦袋，並將衣服扒光，製造被性侵的假象，最後澆上汽油焚屍。

任雪1971年出生於河南新安縣，家中重男輕女思想嚴重，在兩個哥哥還在讀書的時候，任雪一直在幫家裡幹農活，只上過技工院校，長大後的她亭亭玉立曾經有不少人提親。

據傳，任家曾經向一戶提親者提出5000元（人民幣，下同）聘金，這筆數字對於當時農村家庭來說不少。對方本來已答應，可後來村裡流言四起，指任家在「賣女兒」，親事就此告吹。於是，父母將她送到了當地的鋁礦打工。

當時才16歲的任雪，被40多歲的礦長戴德昌看上。為了「得到」任雪，戴德昌出了許多歪招，據傳在她來到礦山半個月後就以入職程序不規範為由要辭退她。另外，由於戴德昌女兒是任雪的技工院校同學，從而得知任雪在校期間談過戀愛，還曾經墮胎。戴德昌以這兩件事相要挾，加上有給她生活費，任雪半推半就當了「他的女人」。

據傳，1991年有礦工舉報礦長戴德昌逃稅，調查組某人卻看上了任雪要挾戴德昌，若是幫他得到任雪，逃稅一事就此罷休，否則徹查到底。為此，戴德昌對任雪威逼利誘，承諾她「事成」會給正式員工的待遇，可是最終承諾沒有兌現，這也成為了觸發任雪殺人的導火線。不過，另有說法指任雪懷了戴德昌的孩子，戴德昌要她墮胎，「妳去醫院做流產，我就給妳買房，再給妳換個技術崗，可能拿不少的工資。」但結果是一場空。

為了報復，任雪找來好友曹琳琳，將戴德昌女兒小丁騙到荒郊野嶺，隨後殺人焚屍。其後，小丁的屍體被幾名採藥的大媽發現，屍體全身赤裸，一絲不掛，兩腿分開。屍體的上半身，特別是臉部已經完全燒焦呈骨骼狀，下半身沒有燒灼的痕跡。

由於當時DNA採集技術尚未出現，死者的臉又被徹底毀掉，不過剛好這時戴德昌因女兒失蹤多日報案，警方讓他認屍，戴德昌腳上的印記判斷是他女兒。警方於是從戴德昌女兒的人脈開始調查。當警方找到曹琳琳問話時，由於曹琳琳十分害怕，於是將任雪供出來了。

據傳，在事情敗露後，任雪的二哥主動帶妹妹去自首，希望獲寬大處理。1992年夏天任雪被河南省新安縣中級人民法院判處死刑，後家人提出上訴，1993年7月，經河南省高級人民法院審判，駁回上訴，維持原判。8月，任雪被執行死刑。

1993年7月份，任雪臨刑前，要求拍攝最後照片給家人紀念。據說任雪被行刑前，突然張開嘴巴，執行死刑的士兵馬上理解她的意思。她想讓子彈從嘴巴射出來，而不至於毀容。

任雪死後，據說任雪父母和哥哥們不斷申訴，希望戴德昌也可以得到嚴懲，不過因為礦長戴德昌有錢有靠山，最終逃過法律制裁。有很多人為她鳴不平，不少人還記得任雪，每年都會去當初的刑場獻上一束花。