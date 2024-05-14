剛過母親節…單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事：她很愛小孩

▲蘇女一家三口幸福模樣已成追憶。（圖／記者戴上容翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市中和區一間汽車旅館發生命案！36歲蘇姓母親用枕頭悶殺9歲女兒與6歲兒子，稍早已被帶回警局釐清案情。對此，蘇女的前同事不敢置信，直言蘇女非常愛孩子，甚至為了孩子多次請假、離職，沒想到再聽到對方的消息。

蘇女未婚，過去在外租屋獨自撫養2姊弟，今年2月，因為奶奶罹患癌症末期，蘇女在爸爸請求下，辭掉百貨公司銷售工作，回到家庭照顧奶奶。另外，蘇女有2次精神不穩的紀錄，生活、精神壓力疑似很大，14日在汽車旅館內喝酒、拉K後，將生父不同的9歲女兒、以及6歲兒子悶死。

▲36歲媽媽吸毒，在中和某摩鐵用枕頭悶殺一雙兒女。（圖／記者陳以昇翻攝）



據《三立新聞》報導，蘇女前同事表示，蘇女非常愛兩名子女，且從不加班，為了接孩子還會翹班，離職後曾想回來上班，但被主管拒絕。此外，蘇女也有經濟壓力，曾開口跟她們借錢。

據了解，蘇女時常在臉書分享孩子的生活近況，感慨「有一雙寶貝兒女真的很幸福，也好辛苦，但媽媽在，媽媽也在學習成為保護你們的天」，並於14日凌晨上傳孩子們熟睡的照片當作臉書封面照，沒想到卻在飲酒、吸毒後親手殺害兩個孩子。