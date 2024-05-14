幫好朋友慶生！15歲少女滑水遭高速船撞　「全身冒血」漂浮水中亡

▲少女被撞身亡。（圖／翻攝自Ransom Everglades School）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州15歲芭蕾舞者艾拉(Ella Riley Adler)近來前往邁阿密海灘附近群島幫朋友慶生，沒想到從事滑水運動時，突然遭另外一艘船撞上，導致她瞬間爆血，救上岸後仍然身亡，警方正在搜查駕船肇事逃逸者身分。

事件11日下午4時30分發生在邁阿密海灘Nixon Beach附近海灣，15歲少女從事滑水活動時突然被船撞上，搜救人員發現她時，身上穿著潛水衣、腳上還踩著滑水板，身上冒出大量的血，漂浮在水中。

重傷的艾拉後來被宣告不治身亡，不幸消息傳出後令親友震驚傷心。親友透露，才華洋溢的她目前不但在Ransom Everglades School學校就讀，同時也是邁阿密市芭蕾舞團專業舞者，登台演出經驗已經超過100多場，「每當她走進任何一間房間，總是能吸引大家的目光」。

佛州魚類與野生動物保護委員會正在調查這起事件，由於目前尚未鎖定到任何嫌疑人身分，所以當局提供2萬美元（約台幣64萬元）的懸賞金，希望能夠吸引民眾幫忙提供線索。邁阿密滅證熱線(Miami Crime Stoppers)單位也另外提供5千美元（約台幣16萬元）懸賞金。