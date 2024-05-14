哈佛1年學雜費458萬超划算！　畢業生平均年薪高達311萬

▲哈佛學生畢業10年後的平均薪資中位數是9萬5114美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國哈佛大學是全球知名學府，雖然每年學費高達5.6萬美元，其餘住宿、學生服務等雜支也要8.2萬美元，但最新調查顯示，哈佛學生畢業10年後的平均薪資為9.5萬美元（約台幣311萬元），遠高於其他四年制大專院校的5萬美元（約台幣166萬元）。

根據CNBC報導，屬於常春藤盟校（Ivy League）的哈佛大學吸引全球菁英學生就讀，其學費也相當可觀。哈佛2024至2025學年的學費為5萬6550美元（約台幣184.8萬元），而住宿、飲食和學生服務等其他額外費用約為8萬2866美元（約台幣270萬元），合計每學年要花將近14萬美元（約台幣458萬元）。

不過，根據美國教育部（Department of Education）的大學計分卡（College Scorecard）紀錄顯示，哈佛學生畢業10年後的平均薪資中位數是9萬5114美元，遠高於其他四年制大專院校的5萬806美元，因此長遠來看高昂的學費是相當值得投資的。

●近四分之一的哈佛學生不用付學費

常春藤盟校對於給予有需要的家庭經濟援助向來不手軟，根據數據顯示，有55％的哈佛學生獲得機構獎學金，有24％的哈佛學生在獲得獎學金和助學金後，不用負擔任何學費。

哈佛大學堅持100％基於需求的援助政策，年收入低於8.5萬美元（約台幣278萬元）的家庭，不用支付任何學費。

●低收入家庭只佔哈佛學生數的4.5％

儘管哈佛大學表示，它們招收學生是不考慮經濟條件的，但許多因素導致來自低收入家庭的學生難以進入哈佛大門。

競爭激烈的常春藤盟校希望招收學業成績優秀、積極參與課外活動的學生，而事實證明，高收入家庭比較能實現這兩個條件；低收入家庭的學生可能無暇也無經濟資源可投注在課外活動上。

哈佛大學校內Opportunity Insights在2023年的調查顯示，在相同的SAT分數前提下，來自收入前1%家庭的學生錄取常春藤盟校或「常春藤+」（Ivy plus）學校的機率．是低中產階級家庭學生的2倍。

Opportunity Insights的數據還指出，哈佛10年前的畢業生中，來自家庭收入後20％的學生僅佔4.5％，而家庭收入前20％的學生佔了67％。