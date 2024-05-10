打哈欠太用力送急診　4醫合力「4小時推回女下巴」網驚呼：好可怕

▲女子因為打哈欠被送急診。（圖／翻攝自TikTok／jennasinatra）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州21歲女子珍娜(Jenna Sinatra)在生日前幾天遭逢災難，只是打了個哈欠的她，沒想到打完後發現嘴巴卡住、完全無法閉起來，嚇得爸媽趕緊幫忙將她送去急診室，發現下巴嚴重脫臼，誇張經歷意外讓她爆紅。

女子珍娜日前在TikTok上分享一系列特殊醫療情況影片爆紅，每支影片都獲得百萬以上點閱。影片中可看到，珍娜打完哈欠後，發現嘴巴從此閉不起來，只能一直維持張大嘴巴的驚訝狀態，她試圖向爸媽求救時，對方還以為她在惡作劇，後來才發現事態嚴重。

珍娜好不容易抵達醫院後，醫生告訴她，她是因為打哈欠造成下巴脫臼，在給她施打肌肉鬆弛劑後，只能以手動方式慢慢把她的下巴推回原位，她忍受劇痛接受治療長達4個小時，最後終於恢復原樣。

頭部包著繃帶的珍娜表示，使用肌肉鬆弛劑等藥物後，4名醫生合力之下才終於把她的下巴推回原位，而且令人擔心的是，若是未來不注意，一樣的情況還有可能再次發生。

系列影片吸引許多網友留言，「天啊，我新的恐懼誕生了」、「如果是我遇到，我會恐慌症發作」、「我本來也以為是惡作劇影片，竟然是真的脫臼」、「看起來好可怕喔，以後居然還有可能復發」、「我有一次也發生過，當下快嚇死了，結果自己把下巴推回去」。