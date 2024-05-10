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「籃球大巨冰」墜落屋頂　女目睹寵物羊被爆頭斃命驚：從飛機掉落

▲▼飛機起落架。（示意圖／CFP）

▲疑似從飛機上掉落的巨冰砸中民宅。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名女子指控，一塊約籃球大小的巨大冰塊突然從天而降，不但砸破家中屋頂，還殺死了家中受寵愛的寵物山羊，把全家人和其他動物都嚇了一大跳，懷疑巨大冰塊是從某架剛好經過的客機掉落。

女子路易斯(Cassidy Lewis)表示，事件6日上午9時30分左右發生在她位於老鷹山(Eagle Mountain)家中，當時人在家中的她突然聽到一聲巨響，發現騷動是來自家外的羊舍。

路易斯表示，「一開始我搞不清楚那是什麼，聽起來就像炸彈爆炸，事情發生後所有動物都嚇壞了，我真的不知道發生了什麼事」，她前去羊舍查看，發現屋頂被砸出一個大洞，地上周圍散落著碎冰，還有一隻寵物山羊被砸傷、滿頭是血。

路易斯緊急把受傷山羊送醫，由於傷勢太嚴重，最後不得不安樂死。她很困惑為什麼會發生這樣的事情，所以把事情通報給警長，警長告訴她，約籃球大的冰有可能是從客機上掉落，「他說我家位於飛機的飛行路線中，所以巨冰有可能是來自飛機」。

路易斯很慶幸孩子們與家中成員沒有被巨冰砸中，不過事件對心靈仍造成陰影，後來每次只要有飛機經過都會很緊張，也將事件通報給美國聯邦航空局和機場，希望能找出殺死寵物羊的原因。

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