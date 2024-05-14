▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

準總統賴清德520即將就任，相關人事案也備受關注，現任總統府副秘書長黃重諺將轉任國安會諮委，遺缺部分，有媒體報導指出，將由前民進黨立委何志偉接任，另一位副秘書長張惇涵則留任。對該人事，國民黨立委陳玉珍今（14日）受訪時表示，執政黨在國會是少數黨，多多跟在野黨立委溝通，找這種比較願意說明政策、做國會溝通的人，幫助很大，祝福何志偉，非常適合他。

根據上報報導指出，何志偉傳為總統府副秘書長人選，何志偉2024年爭取台北市士林大同區立委連任，卻在初選時敗給資深議員王世堅。而此次傳出將任總統府副秘書長，也是繼準教育部政次張廖萬堅、法務部政次黃世杰及衛福部政次林靜儀後，又一前立委被延攬入執政團隊。

對該人事，民進黨立委林楚茵受訪時表示，人事權還是在準總統賴清德，他所有佈局一定是經過思考，適才適所、適任適用。

陳玉珍則指出，賴清德找像何志偉這樣處事圓融，當初在立法院跟跨黨派委員互動良好，這樣對之後總統府的相關工作會有很大幫助，總比新任的國安會秘書長吳釗燮好多了。

陳玉珍指出，執政黨在國會是少數黨，多多跟在野黨立委溝通，找這種比較願意說明政策、做國會溝通的人，幫助很大，祝福何志偉，很好的工作、非常適合他。