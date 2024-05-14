賴清德將赴立院國情報告　游盈隆嘆：形同「公審新總統」

▲準總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出準總統賴清德將赴立院國情報告，三黨團於13日針對發言時間、人數達成初步共識，至於何時邀請、詢答形式，將在本周四再議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（14日）表示，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德總統」，賴立即赴立院國情報告，於情於理於法，都看不出有這種必要。他也提出三點質疑，希望有識之士群起反對，大聲說NO。因為這將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值。

游盈隆於臉書表示，立法院即將公審新總統賴清德嗎？立法院最近是天天鬧翻天，昨天，舉行政黨協商，主要是研商「賴總統赴立院做國情報告」，至於讓民進黨頭痛的「花東快與環島高鐵特別條例」，延到後天討論。

游盈隆表示，立法院此時此刻急於研議有關「總統赴立院報告」相關事宜，當然是在野黨有意給新總統一個「下馬威」。但這也是台灣破天荒第一次，新總統很可能在近期受邀去國會做國情報告，牽涉整體憲政體制運作、政黨角力與憲政慣例的建立，值得一評。

游盈隆提到，2005年修憲，憲法增修條文第四條第三款「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，這提供了一個法源，一個依據，提供總統與全體立法委員面對面的互動機會。有借鏡美國總統每年在聯邦參眾兩院發表國情咨文的意涵，立意甚佳。

游盈隆質疑，台灣目前雖然是類似法國的「半總統制」（Semi-presidentialism)，但也是強調「權力分立與制衡」，體制上具「二元民主正當性」。但從近期國民黨立委如傅崐萁等人口中講起來，好像只有立法院才真正代表民意，這無疑是錯誤的理解與認知。如果根據這種錯誤的理解與認知問政，未來問題將層出不窮。

針對立法院政黨協商，就總統赴立院做國情報告一事。游盈隆提出三點需釐清的事項，第一，新總統有必要上任後，立刻去立法院做國情報告嗎？他的看法是，於情於理於法，都看不出有這種必要。

第二，游盈隆認為，新總統究竟何時去立院發表國情演說較適當？他的看法是，至少上任後三個月，之後，每年一次，大約四月發表國情咨文，比較妥當。第三，他說，關於總統發表國情演說後，應否接受立委詢答？據報導，昨日協商，韓國瑜院長裁示初步意見由立院各黨團推派代表發言，每人6分鐘，國民黨9人，民進黨9人，民眾黨2人。光各黨代表發言時間加起來就兩小時，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德總統」，本人期期以為不可。

最後，游盈隆強調，就算是賴總統本人，基於不明的理由，願接受這種屈辱的安排，有識之士也應群起反對，站出來大聲說NO。因為這將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值，同時，也絕非2005修憲的原意。