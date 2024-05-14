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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從政逾10年、促美政要訪台　何志偉入府幕後關鍵曝光

▲▼立委何志偉受訪 要求楊志良出面道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委何志偉將擔任總統府副秘書長一職。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

第16任總統副總統交接小組今（14日）宣布人事消息，現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長。黨內人士指出，何志偉從政超過十餘年，資歷完整，在擔任立委期間於國防與外交事務上多有建樹，同時，推動國會外交同樣不遺餘力，亦擔任台美國會議員聯誼會副會長，是立法院跨黨派外交聯盟的重要幹部與主要推動者。

黨內人士透露，何志偉出線原因在於其從政歷練完整。何志偉畢業於美國南加州大學公共行政碩士，曾任立法委員、台北市議員等職務，特別的是，他在擔任立委期間專注外交國防委員會，在國防與外交事務上多有建樹，包括推動國防自主、捍衛國防預算，並於擔任外交國防委員會召委期間，完成秘密會議法制化，要求委員與會機密會議時，不得攜帶通訊設備、須簽具保密切結書等，完善委員會規定，防堵國防機密遭外洩。

另，據了解，何志偉推動國會外交同樣不遺餘力。他在立委任內，多次拜會日本、美國、法國、帛琉等政要，並擔任前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）二度訪問台灣參與全球台商經貿論壇時的籌辦人之一、主辦首次美國哈佛大學費正清中國研究中心與立法院座談會，邀請多位美台學者與會，分析美中台局勢。同時，何志偉亦擔任台美國會議員聯誼會副會長，是立法院跨黨派外交聯盟的重要幹部與主要推動者。

黨內人士說明，層峰正是看中何志偉兼具地方民代資歷與國防外交專長，深諳基層聲音與推動國防外交實務經驗，盼以副秘書長之姿，對外扮演與社會溝通、傾聽國人聲音的重要橋樑與樞紐，對內則襄助秘書長推行各項府內事務與政策。

此外，該人士亦指出，何志偉的出線，加上留任副秘書長張惇涵、兩位候任發言人郭雅慧、李問等，此一人事佈局，六、七年級生拔擢接下重任，也被視為中生代人才接棒，傳承與培力意味濃厚。

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