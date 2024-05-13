慢飛天使為國爭光！苗特啦啦隊世界奪金　教練：他們總是全力以赴

▲苗栗特殊教育學校啦啦隊在2024世界啦啦隊錦標賽奪金。（圖／翻攝自Facebook／苗栗特教學校啦啦隊圓夢計畫）

文／中央社

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊在2024世界啦啦隊錦標賽奪金，為國爭光。總教練簡孟瑩感動說，特教孩子反覆練習不曾喊苦，「只要給予支持鼓勵和機會，他們也絕不放棄」。

苗栗特教學校啦啦隊連續4年在全國啦啦隊錦標賽獲身心障礙公開組特優，去年首次獲選國家代表隊參戰世界錦標賽一舉奪銀，今年再披戰袍，4月前往美國參加2024世界啦啦隊錦標賽（ICU World Cheerleading Championships）特奧組，以幾乎零失誤的完美表現，成功摘金。

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這群慢飛國手的背後，有著一群默默支持、不厭其煩教導的教練團，除了絞盡腦汁設計動作、編排隊形，也得兼顧孩子們的健康、安全，帶領他們克服心理壓力、突破障礙，才能一步步站上國際舞台，抱回世界冠軍。

總教練簡孟瑩告訴中央社記者，這次汲取去年經驗，服裝、音樂及動作設計都做部分修正，更能符合國際潮流，難度也增加不少，對於學生和老師都是挑戰，特別是特教孩子學得慢、忘得快，必須反覆不斷練習，「別人練1次、10次，我們要練100次，練習次數多到可能大人都會有點疲乏，但孩子們總是認真克服」。

簡孟瑩指出，啦啦隊舞蹈比起跑部或其他運動項目更複雜，眼、耳、所有肢體必須全神貫注，練習過程中，每當要求「再一次」，一般學生可能不耐煩出現唉聲嘆氣、討價還價的反應，「這些孩子從來都不會，他們總是全力以赴」。

即便已返國多時，簡孟瑩今天談及學生學習及參賽過程，仍數度感動紅了眼眶。她說，堅持把事情做好的心是最珍貴的，「他們總是掛著笑容開開心心來練習，這是身為老師的福氣」。

她提到，特教孩子需要的是支持、鼓勵與機會，他們學習一件事是否放棄，取決於外界所給予的支持夠不夠。當1次不會、10次不會，旁人很容易以為「就是教不會」而放棄；但事實上，那只是因為次數不夠，「願不願意給他們100次機會，才是重點」。

就讀高一的啦啦隊成員岳家齊向記者分享心得指出，很喜歡跳啦啦隊，也學到許多動作技巧。他特別擺出弓箭步姿勢，解釋在表演過程中如何保護同學，不讓隊友跌倒，並說「第一次拿到金牌，超開心的」。

苗栗特教學校啦啦隊由20名國二至高三學生組成，今天由校長周敦懿、學輔主任吳宣鋒、教練團及家長會長洪章智等人陪同前往縣府，接受縣長鍾東錦表揚並頒發師生每人新台幣5000元獎勵金。

鍾東錦說，啦啦隊台上表演5分鐘，台下卻是長時間辛苦密集訓練，才能在國際舞台上為自己、為苗栗爭光、為台灣打開世界能見度，相當不容易，「恭喜大家做到了」。

周敦懿指出，啦啦隊這次出國參賽，獲得縣府及熱心企業、社團大力支持，讓全世界看到台灣孩子具有潛能，此行也為台灣特殊教育締造新的紀錄。