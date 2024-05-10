　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果

▲捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

▲蔡宜臻同學榮獲113年全大運一般女生組游泳50公尺自由式金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

生活中心／綜合報導

安得烈慈善協會「培鷹計畫」所培育的學生，參加 113年全國中等學校運動會及全國大專校院運動會捷報連連，分別獲得2金、3銀以及8金、3銀、2銅，同學們在場上認真拚搏，締造優秀成績。

113年全國中等學校運動會（全中運）及全國大專校院運動會（全大運），於4月20日至25日以及5月4日至8日，分別在台北及台中舉行，安得烈慈善協會「培鷹計畫」所培育的學生參與比賽表現優異，全中運獲得2金、3銀、全大運則獲得8金、3銀、2銅。

▲捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

▲江慈欣同學榮獲113年全國中等學校運動會高中女子組空手道對打第五量級金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

113年全中運、全大運的比賽中，培鷹學生在游泳、柔道、空手道、射擊、拳擊、舉重、羽球等項目表現突出，更有多位同學打破大會紀錄，值得為他們喝采，其中在全大運游泳項目獲得1金2銀的蔡宜臻同學特別說：沒有協會的幫忙就沒有現在的宜臻，將這三年全大運的獎牌獻給安得烈！

▲捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供） ▲捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

▲捷全中運、全大運 安得烈培鷹學子表現優異。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會不僅長期透過「食物銀行計畫」提供客製化的食物箱幫助脆弱家庭兒少和年長者度過生活困境，另藉由「培鷹計畫」中的「獎掖助學」，提供獎助學金鼓勵弱勢家庭子女，即使現階段處於社會的弱勢族群，亦可秉持正向、樂觀、努力不懈的態度，積極創造自己的能力與專長，進而建立自信，獲得正向認同感。

▲鍾儀茹同學榮獲113年全大運射擊-10公尺空氣手槍金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

▲鍾儀茹同學榮獲113年全大運射擊-10公尺空氣手槍金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，看見同學們獲得佳績，不只是為他們開心，更是要肯定他們比別人加倍的努力付出，突破環境的侷限，綻放生命的光彩，安得烈會持續地發掘、培養更多孩子，成為他們堅強的後盾和力量！

▲江圳凱同學榮獲113年全國中等學校運動會高中男子組第五量級銀牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

▲江圳凱同學榮獲113年全國中等學校運動會高中男子組第五量級銀牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會獎助學金頒發對象包括學業成績優異、操行良好或體育、藝術等方面表現傑出者。獎助學金的額度足以支付學雜費、書籍費，甚至是生活費，讓學生得以在無經濟壓力下專心向學。
 

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

公益熱門新聞

中市慈善音樂會1個月共募集逾227萬將全數捐贈

餘震大雨不斷！ 浪凡基金會暖心送熱食

醫學生太窮　只能趴在床上寫功課

用愛給予漸凍人不一樣的溫度

單親媽媽從負債創業逆轉勝

大鈔要找零！中信志工教孩童理財

藝術家盧俊翰創作做公益　致敬地震救災員

全浩瑋、劉昱言擔任社區棒球公益大使

更多熱門

相關新聞

生麗傳「馨」意多陪一里路　花藝打造溫馨母親節

生麗傳「馨」意多陪一里路　花藝打造溫馨母親節

適逢母親節到來，勵馨基金會成立30多個年頭，持續關心著婦女與兒少；同樣關注議題並熱心投身在公益這條路上不遺餘力的生麗國際集團，在「多陪一里路」計畫中，與勵馨基金會一同撒下希望與愛的種子。

全聯號召按讚挺公益送500元禮券！

全聯號召按讚挺公益送500元禮券！

崑山科大挹注學生獎助學金逾1.55億全國私立科大第一

崑山科大挹注學生獎助學金逾1.55億全國私立科大第一

餘震大雨不斷！ 浪凡基金會暖心送熱食

餘震大雨不斷！ 浪凡基金會暖心送熱食

母亡父插管…嘉義3姊妹生活成難題！學校開捐款帳戶

母亡父插管…嘉義3姊妹生活成難題！學校開捐款帳戶

關鍵字：

運動會安得烈慈善協會培鷹計畫獎助學金弱勢學生公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面