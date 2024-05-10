捷報連連！安得烈培鷹學子全中運、全大運展現優異成果

▲蔡宜臻同學榮獲113年全大運一般女生組游泳50公尺自由式金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

生活中心／綜合報導

安得烈慈善協會「培鷹計畫」所培育的學生，參加 113年全國中等學校運動會及全國大專校院運動會捷報連連，分別獲得2金、3銀以及8金、3銀、2銅，同學們在場上認真拚搏，締造優秀成績。

113年全國中等學校運動會（全中運）及全國大專校院運動會（全大運），於4月20日至25日以及5月4日至8日，分別在台北及台中舉行，安得烈慈善協會「培鷹計畫」所培育的學生參與比賽表現優異，全中運獲得2金、3銀、全大運則獲得8金、3銀、2銅。

▲江慈欣同學榮獲113年全國中等學校運動會高中女子組空手道對打第五量級金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

113年全中運、全大運的比賽中，培鷹學生在游泳、柔道、空手道、射擊、拳擊、舉重、羽球等項目表現突出，更有多位同學打破大會紀錄，值得為他們喝采，其中在全大運游泳項目獲得1金2銀的蔡宜臻同學特別說：沒有協會的幫忙就沒有現在的宜臻，將這三年全大運的獎牌獻給安得烈！

▲捷全中運、全大運 安得烈培鷹學子表現優異。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會不僅長期透過「食物銀行計畫」提供客製化的食物箱幫助脆弱家庭兒少和年長者度過生活困境，另藉由「培鷹計畫」中的「獎掖助學」，提供獎助學金鼓勵弱勢家庭子女，即使現階段處於社會的弱勢族群，亦可秉持正向、樂觀、努力不懈的態度，積極創造自己的能力與專長，進而建立自信，獲得正向認同感。

▲鍾儀茹同學榮獲113年全大運射擊-10公尺空氣手槍金牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，看見同學們獲得佳績，不只是為他們開心，更是要肯定他們比別人加倍的努力付出，突破環境的侷限，綻放生命的光彩，安得烈會持續地發掘、培養更多孩子，成為他們堅強的後盾和力量！

▲江圳凱同學榮獲113年全國中等學校運動會高中男子組第五量級銀牌。（圖／社團法人中華安得烈慈善協會提供）

安得烈慈善協會獎助學金頒發對象包括學業成績優異、操行良好或體育、藝術等方面表現傑出者。獎助學金的額度足以支付學雜費、書籍費，甚至是生活費，讓學生得以在無經濟壓力下專心向學。

