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國際護理師節　創世基金會向白衣天使致敬

▲國際護理師節　創世基金會向白衣天使致敬。（圖／創世基金會提供）

▲無私的護理人員帶著植物人負重前行。（圖／創世基金會提供）

生活中心／綜合報導

每年5月12日是國際護師節，在創世基金會安養院，護理師們的工作不僅需要耐心，更需要滿滿的愛心，他們日以繼夜地照顧著植物人的生活需求，今年國際護師節與母親節剛好在同一天，創世板橋分院代替無聲的植物人，向所有的護理人員表達祝福和感謝。

創世板橋分院護理師陳慶萱，媽媽也是護理師，從小耳濡目染，長大後便也走上護理這條路，從加護病房到安養院，照顧病人的經驗近12年，在創世的護理師需要輪三班，除了要擁有護理專業，因為植物人無法自理，更要親力親為做著高強度的照護工作，此外，不只是處理院民的生理需求，還需要照顧到家屬的心理，給予他們陪伴與支持，陳慶萱說：「雖然植物人無法表達，但偶爾看到植物人露出微笑的神情，就覺得十分感動，院民家屬也會在重要節日傳訊息祝賀，把我們當親友互相關心，很喜歡這種感覺，再苦再累都值得了。」
 
安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班，均以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。

創世基金會1986年成立至今，全台有17所安養院，3處分會，目前有170位護理師、161位生活服務員提供專業照護。今年適逢國際護師節與母親節同一天，讓我們代替無聲的植物人，一起向所有的護理人員說聲祝福和謝謝，感謝他們的付出及奉獻，並給予更多的肯定和尊重。

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