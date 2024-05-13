自備容器環保清潔劑補充站　愛地球省荷包

▲自備容器環保清潔劑補充站活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強宣導資源回收及源頭減塑工作，臺東縣環保局將於16日在臺東家樂福，舉辦第二季「自備容器環保清潔劑補充站活動」，民眾只要活動當天攜帶5件廢高壓容器、2公斤廢電池(不包含鉛蓄電池)或者2公斤廢照明光源，其中一種到現場進行回收，即可用自己的容器，在活動現場選擇補充環保洗衣精或者環保洗碗精500g，每項資源回收物每人限兌換補充1次，每人當天最多可以補充1500cc的洗碗精或者洗衣精，歡迎民眾多加響應共襄盛舉，一起輕鬆做環保、省荷包。

臺東縣政府表示，環境守護不分你我，而臺東縣持續推廣資源回收與源頭減塑的重要性，為鼓勵民眾落實正確的資源回收步驟，規劃多元的方式向民眾傳遞資源回收的知識，不僅能響應SDGs12負責任的消費與生產，同時也能提升大眾對於環境保護的素養，進而培養正確的資源回收的觀念及習慣，共同以行動守護臺東藍。

臺東縣環保局說明，今年2月1日該局首次舉行「自備容器 環保清潔劑補充站活動」，獲得不少民眾好評，因此，環保局再度辦理第二季回收活動，鼓勵民眾一起響應綠色消費及環境友善，當天所提供兌換的清潔用品均為具環保標章的產品，更藉由自備容器填充的方式推廣源頭減塑、減廢，以補充代替購買新瓶罐，減少廢棄物產生，期使活動當天不但能夠宣導民眾正確回收燈管、廢電池、高壓氣瓶的同時，還可以補充居家清潔用品，一起實際行動落實友善環境，經濟實惠又環保。

環保局提醒，活動期間民眾攜帶手機電池或是充電型電池等「鋰電池」前來兌換時，建議先將鋰電池電力用盡後，於電極（正負極）上貼絕緣膠帶後再回收，避免鋰電池因殘餘電力短路起火，保障回收過程安全，另外，鋰電池需與廢電池分開回收、單獨貯存，以便後續回收處理程序及有效降低安全疑慮。