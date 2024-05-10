今天就買！7-11「超殺周末優惠」懶人包　泡麵、零食買1送1

▲7-11門市自今（10）日至5月12日推出「超值五六日」優惠，零食、飲品、泡麵等品項下殺折扣。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／綜合報導

5月報稅季大失血，當然要把握各種便宜的機會！7-11自今（10）日起連續3天推出「超值五六日」優惠，超多品項下殺折扣，包含飲品、泡麵、冰品等，像是有辣味魷魚零食買1送1、雪糕任選第2件10元、辛拉麵買1送1等，趕快買來囤貨了。

7-11門市自今（10）日至5月12日推出「超值五六日」優惠，飲品有KIRIN午後紅茶原味紅茶500ml買2送1、西雅圖指定盒裝咖啡任選買1送1、PowerBOMB爆能能量飲料225ml買1送1、利捷維有酵金盞花葉黃素精華飲買1送1；冰品有Niseko雪糕（紅茶奶蓋／北海道牛奶巧酥）任選第2件10元。

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看 。（圖／7-11提供）

泡麵零食有農心辛拉麵（包）買1送1、Airwaves酷涼Fun塊（冰爽檸檬／冰爽薄荷）任選2件55元、泰國Bento辣味魷魚（香蒜／香辣）任選買1送1、泰國IMPERIAL果醬餅乾（藍莓／草莓）任選買1送1、越南TanTan芥末脆皮青豆第2件10元；生活用品有自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧90ml買1送1、我的心機極輕柔細緻洗臉巾100抽特價59元、儂儂棉襪5入組（黑／藍／灰3色混出）特價99元。

▲康青龍最新紅龍果系列飲品開喝了。（圖／康青龍提供）

手搖飲也有優惠，絕對要把握周末爽喝！台灣手搖飲品牌「康青龍」推出最新紅龍果系列，選用擁有台南紅鑽石美名的優質紅龍果製成，一共有2款飲品選擇，首推「紫果橙凍」，是以碧玉茉莉綠茶作爲茶底搭配清甜紅龍果，再佐以酸甜柳橙點綴，接著層層堆疊滑順手作香橙凍，咀嚼口感十足，其中，「香橙凍」是以微酸百香果結合香甜柳橙手作製成，軟嫩又滑順，每杯售價65元。

另一杯「紫果紅荔莎莎」則是紅龍果混搭甘甜荔枝、軟嫩香橙凍的組合，細緻的碎冰莎莎口感消暑又好喝，每杯售價70元，即日起於全門市開賣；至5月13日還有限時「買1送1」優惠，只要使用龍來訂線上點餐領券即可享「紫果橙凍買1送1」，每人可領2張，領完為止。