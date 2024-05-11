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鋒面明下午抵達！雷雨襲2天　熱帶擾動發展時間往後延

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▲鋒面明天下午到晚間將抵達台灣上空。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(11日)晴朗穩定，中南部局部單點高溫可到36度以上，午後山區有局部降雨，明天母親節至下周一鋒面通過，中北部局部雨勢較大，下周一下半天雨勢逐漸減緩，預期下周四後水氣再增加，至於菲律賓東南方熱帶擾動系統發展時間可能往後延，仍有不確定性。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，明天是一年一度的母親節，不過天氣今明兩天(11日、12日)之間的變化差異是比較大的，今天周六天氣還算穩定，只有山區午後有些局部降雨機會，但是明天周日受鋒面接近並通過影響，各地下雨機會提高，西半部到東北部要留意雷雨及局部較大雨勢。

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吳聖宇指出，今白天在北部、東半部高溫有30到32度或以上，中南部高溫更可以來到32到34度或以上，氣象署針對南部地區發布了黃色高溫燈號，代表可能有局部單點高溫會來到36度或以上的機會。

明天母親節天氣變化大，吳聖宇說明，受鋒面接近影響，上午開始就會有些鋒前的雲層水氣移入，西半部、東北部逐漸轉短暫陣雨或雷雨，下午到晚間鋒面南移來到台灣上空並逐漸通過，西半部、東北部持續是有短暫陣雨或雷雨，台中彰化以北一直到宜蘭一帶可能有局部較大雨勢，雲林以南預報雨勢相對較小一些，花東也將會有局部短暫陣雨或雷雨，花東沿海可能有局部較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲周末及下周一天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，這波鋒面仍屬於春雨移動快速的類型，目前也還沒有西南季風建立，因此雖然是今年梅雨季的第二道鋒面，但仍然不是梅雨鋒面的型態。降雨增多了，不過溫度方面還是有些偏高，北部、東半部高溫預報仍有機會來到30度上下，中南部也還是有32度或以上高溫發生的可能性。

下周一(13日)鋒面離開，後續東北季風增強，吳聖宇指出，配合中層殘餘的水氣，預估下周一上半天西半部、東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有短暫陣雨，下半天之後雨勢逐漸減緩，剩中南部山區及花東還有些短暫陣雨，北部可望先轉為多雲或陰天氣，晚間降雨會更為減少。溫度方面明顯轉涼，北部、東北部及花蓮白天高溫下降到25到27度，中南部及台東高溫仍有28到30度或以上，北台灣降溫感受較明顯。

下周二(14日)仍受東北季風影響，下周三(15日)季風逐漸減弱，山區午後有些局部短暫陣雨，平地則大致都是多雲或晴為主，是天氣比較穩定的時期。下周四(16日)後台灣附近水氣有略增趨勢，不過後期仍可不確定性。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，下周二因為東北季風影響，北東的溫度仍較舒適，但下周三轉東風後，溫度就開始回升了，除迎風面的東半部高溫仍維持在27到28度左右之外，包括大台北在內的西半部地區高溫普遍都在30到32度或以上，中南部可能會更熱一些。

至於原本預期在菲律賓東南方可能會逐漸增強的熱帶擾動系統，吳聖宇指出，目前發展的狀況還不是很好，預估可能還需要好幾天的時間醞釀，預報模式對於它未來的發展預估也還有比較大的分歧差異，實際變化需要再觀察。環境上來看應該算是有利於它慢慢增強發展，不過整個發展的時間會往後延，不確定性也很大。

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