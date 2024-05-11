母親節午後變天！3地雨最猛　下周降溫掉5度

▲鋒面明天下午抵達台灣上空，各地有降雨機會，中部以北雨勢最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

好天氣倒數，鋒面明天(12日)母親節下午抵達，各地有降雨機會，中部以北和宜蘭，以及午後的山區雨勢較大，明晚到下周一清晨則是雨最強時刻，下周一鋒面通過後，後續東北季風接力，北台灣將有一波降溫，高溫下滑3到5度，下周四、五又有鋒面形成。

今天各地晴到多雲，午後山區、大台北東南側有降雨，台東、恆春處東南風環境，入夜後也有零星降雨，今各地高溫明顯可到30度或以上，南高屏近山區易有36度以上高溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員葉致均表示，華中和華南一帶有滯留鋒面，明天晚間到下周一清晨通過，中部以北、宜蘭，以及午後山區雨勢比較明顯，鋒面通過後東北季風增強，北台灣將轉涼。

針對未來一周降雨分布，葉致均說明，明天上半天天氣仍穩定，明天下半天鋒面接近，從北而南開始出現降雨，午後山區也可能有較大雨勢，雨勢最明顯時間點在明天晚間到下周一清晨，各地有降雨機會，中部以北沿海有強對流雲系移入，甚至會有強降雨，整體降雨以中部以北、東北部最為明顯。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，下周一鋒面通過，不過仍可能有殘留水氣，北部、各地山區也有降雨機會，但跟周日相比較為趨緩；下周二、下周三水氣偏少，各地多雲到晴，東半部和午後山區有零星雨；下周四、下周五華南水氣移入，北部、東半部、各地山區有降雨機會。

下周四、五華南又有滯留鋒面形成，葉致均表示，到時候將有華南雲系東移，雲量有增多趨勢，會不會降雨要是最新預報觀察。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度趨勢，葉致均說明，今明兩天各地可到30度以上，下周一、下周二東北季風增強，北台灣溫度明顯下降，北部、宜蘭高溫約25到27度，相較今天高溫30度明顯轉涼，另低溫剩20度上下，下周三東北季風減弱，溫度逐漸回升。

至於未來是否會有颱風生成，葉致均表示，預報上來看，菲律賓東南方海面有熱帶雲簇發展，但熱帶系統目前沒有明顯低壓中心發展，未來是否有熱帶系統生成仍要觀察。