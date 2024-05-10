同心圓理論幫找機車！斗六嬤送大花籃致謝　28歲帥警還單身

▲斗六派出所高帥警員蔡東桓協助65歲婦人迅速找到愛車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六派出所門口近日放了一盆高架花籃，仔細一看上面竟寫「尋獲機車」不知道的人還以為是發生機車竊案，原來是一名6旬婦人到市場後找不到機車，以為遭竊嚇壞了，報警時一度緊張得說不清楚，在警員耐心安撫下迅速在市場周邊找到婦人記錯停放位置的機車。隔日婦人開心地送來大花籃致謝，員警親民印象廣傳為佳話。

斗六警分局說明，日前一名65歲白髮蒼蒼的黃姓婦人匆匆忙忙地跑進斗六警分局斗六派出所，向警方表示自己的機車不見了，當下婦人十分緊張一度結巴，處理警員蔡東桓見狀先扶著婦人輕聲安撫婦人情緒，並詳細詢問事發經過。

▲警員蔡東桓找到黃婦機車後，溫柔叮嚀她，下次將車輛停妥時，用手機拍照功能紀錄停放位置，可免於找不到愛車的困擾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃婦向警員說，早上是騎乘機車到市西市場買菜，將車輛停放在西市場路邊，逛了好一段時間，買足了食材要回家時，卻發現自己唯一的交通工具竟不翼而飛，婦人著急在市場周遭來回快步遍尋不著，確定愛車真的消失，肯定被竊賊偷走，便趕緊至斗六派出所請求警方協助。

斗六派出所警員蔡東桓身材壯碩，面對矮小的老婦人，細心地彎著腰、並輕聲細語安撫婦人，以其提供資訊立即調閱車牌辨識系統，確認為車輛軌跡並未移動，於是在西市場周遭擴大搜尋，市場範圍頗大，員警以同心圓理論，逐步擴大搜尋範圍仔細找尋，果然靠好眼力迅速1小時即找到黃姓婦人機車，婦人對於警員協處感念於心，隔日遂送來高架花籃致贈。

身高176公分的蔡東桓長相俊俏，今年28歲的他還單身，2017開始從警服務，今年初調回雲林服務，平時工作態度認真並對民眾服務均耐心有禮，獲得當地鄉親好評。斗六警分局長黃念生表示，協助民眾解決困境是警方職責所在，民眾致贈花籃表達感謝也讓警方備感溫馨，斗六分局會繼續努力維護轄內治安及交通，並幫助有需要的民眾。

▲雲林斗六派出所門口近日放了一盆高架花籃，仔細一看上面竟寫「尋獲機車」不知道的人還以為是發生機車竊案，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

