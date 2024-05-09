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虎尾、斗南、北港社區營養推廣分中心　今聯合揭牌

▲今日上午社區營養推廣分中心聯合揭牌活動，縣長張麗善、衛生局長曾春美、國民健康署研究員黃巧文、虎尾鎮長林嘉弘出席共襄盛舉，共同關心雲林縣長者的健康照護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午社區營養推廣分中心聯合揭牌活動，縣長張麗善、衛生局長曾春美、國民健康署研究員黃巧文、虎尾鎮長林嘉弘出席共襄盛舉，共同關心雲林縣長者的健康照護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林老年人口約高達13萬人，比率高達20.7%，為提供更多營養人力資源服務民眾，積極改善社區營養環境，雲林縣政府今（9）日舉辦虎尾、斗南及北港社區營養推廣分中心聯合揭牌，縣長張麗善、衛生局長曾春美、國民健康署研究員黃巧文等共同揭牌，期能帶領社區經營營養健康生活，照顧長者健康。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣已邁入超高齡社會，為使民眾認識與瞭解均衡飲食的重要，今再成立虎尾、斗南及北港三處社區營養推廣分中心，目前共有五處中心已各自分配相對服務的4個鄉鎮，讓全縣20個鄉鎮市全方位的展開營養資訊的提供站，包括健康資訊宣導及營養師指導與諮詢等等，建立健康均衡飲食觀念。

衛生局長曾春美指出，雲林縣自2018起推動衛生福利部國民健康署延緩失能社區營養示範據點補助計畫，設立東勢鄉「社區營養推廣中心」及西螺鎮「社區營養推廣分中心」，由營養師走入社區辦理團體營養教育、社區營養照護相關人員培訓課程、輔導長者共餐據點、社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食及提供個別營養教育及諮詢等服務。

今年為服務更多鄉親，於虎尾鎮、斗南鎮及北港鎮增設3處，有需求民眾或團體機構可主動洽詢東勢鄉衛生所「社區營養推廣中心」、西螺鎮、虎尾鎮、斗南鎮及北港鎮衛生所「社區營養推廣分中心」，由營養師提供專業服務協助大家「健康上場食在幸福」。

▲今日上午社區營養推廣分中心聯合揭牌活動，縣長張麗善、衛生局長曾春美、國民健康署研究員黃巧文、虎尾鎮長林嘉弘出席共襄盛舉，共同關心雲林縣長者的健康照護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲營養師走入社區辦理團體營養教育、社區營養照護相關人員培訓課程、輔導長者共餐據點、社區餐飲業者提供高齡友善健康飲食及提供個別營養教育及諮詢等服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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