南大中文系畢業展請媽祖駐展　學生分享鬼屋使用手冊引起話題

▲總召王芝蕙表示，為了完美呈現生命、祝福以及信仰關聯，特別由策展人陳欣妤迎請家中供奉的媽祖駐展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季節到了，各校紛紛舉行畢業展，目前正在葉石濤紀念館舉行的台南大學國語文學系語文應用組113級畢展呼應主題，特迎請媽祖駐展，並由同學們撰寫籤詩，經過媽祖同意後，為參訪者祈福；另外有住在台南相當句傳奇色彩的鐵道飯店大樓同學，將生活經驗寫成〈台南鬼屋使用手冊〉，展現學生多元豐富的創作量能。

策展人陳欣妤為了完美呈現生命、祝福以及信仰關聯，特別迎請家中供奉的媽祖駐展，同學們特別安排在顯眼的位置，也成為最受關注的展區之一，在學校展出時，不少師生就是衝著媽祖，前來觀展，也成功讓大家更認識中文系。

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▲策展人劉倍佐寫出另類的〈台南鬼屋使用手冊〉，引發話題。

策展人劉倍佐表示，自己因為就學需要，住在火車站錢的國賓大樓，這裡後來因為鐵道飯店聞名，同時也是台南不少靈異傳說匯集地，不過自己親身住進去後，才發現真相似乎不太一樣。

她指出大樓因為設計原因，僅有一座電梯可以抵達12樓以上的鐵道飯店，但因為沒有特殊標示，導致不少遊客搭到最高只到11樓的電梯，怎麼樣都找不到飯店；甚至常有住在12樓以下的住戶將電梯按上去後，在電梯內看到一臉茫然的旅客，她自己就曾遇過好幾次這種狀況，還聽到遊客頻頻唸著真是見鬼了。

她觀察人們對這棟鬼屋的印象，其實就像迷霧，一層層將這棟老舊的大樓掩蓋，很少人真的踏進這塊土地，它是一個矗立的地標，所有人卻都只是過客，這樣的心情化成文字，寫出另類的〈台南鬼屋使用手冊〉。

▲來自台北的林得心，把流浪到南國的心情和感觸，結合漁光島的印象，化成新詩。

來自台北的林得心，把流浪到南國的心情和感觸，結合漁光島的印象，化成新詩，凸顯出南北不同的生活體驗，展現細膩的觀察力。

活動總召王芝蕙指出，「百年南遇：21歲城人文學展」為主題。有別於法定意義上18歲的成年、傳統意義上16歲的成年，在21歲大學畢業之際，許多同學即將告別校園，大學四年在台南這座城市成長，不管家鄉在哪，也都能稱得上是這座城市的一份子，成人亦城人。