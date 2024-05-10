桃園YouBike2.0第二階段拆轉啟動　從「這三區」延伸至各行政區

▲桃園YouBike2.0第二階段拆轉啟動。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局10日表示，YouBike 2.0系統自5月初開始執行第二階段拆轉，拆轉順序依序由龜山區、中壢區、桃園區，最後逐步延伸至各行政區，搭配4月底投放的600輛2.0公共自行車，全市服務車輛已達3,800輛2.0、900輛2.0E及7,145輛1.0，可紓解民眾對於新系統的租借需求。

市府交通局表示，第一階段雙系統拆轉自113年1月19日完工，民眾租借2.0新系統的使用量逐漸上升，市府加速辦理系統轉換，今年5月開始由鄰近新北林口的上龜山區域啟動拆轉，刻正加速辦理下龜山區域、中壢區及桃園區拆轉進程。

全市場站預計將於今年10月前全數完工，並關閉1.0系統服務，屆時桃園市2.0的車輛數也將增加至9,010輛、2.0E增加至1,490輛；新系統拆轉期間，請欲騎乘公共自行車的民眾，記得下載「YouBike微笑單車」官方App，提前確認1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，以避免系統不相容面臨「無該系統車柱」還車的狀況，部分場站於施工期間將暫停租借使用，如造成不便之處敬請見諒。

交通局也提醒尚未申請公共自行車傷害保險之民眾，趕緊申請這項「免費」服務，相關投保資訊可至桃園YouBike官網、YouBike App及YouBike場站自動服務機辦理投保，為自己多加一份保障。