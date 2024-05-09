桃園優良公寓大廈評選開跑　總獎金 153萬今年再加碼

▲112年優良社區評選。（資料照／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都發局9日表示，113年度桃園優良公寓大廈評選活動已開跑，至7月5日前歡迎各社區投件，這次共設有44個社區獎項，包含18名「社區金獎」、24名「發展金獎」和2名「傳家金獎」，總獎金高達新台幣153萬元。市府建管處說，今年再加碼，參加社區可獲得114年或115年一般修繕的特別申請資格，以鼓勵社區踴躍參加。

建管處說明，今年度評選與以往有些不同，點明社區管理短、中、長期全生命週期規劃的重要性，並鼓勵設置公共安全設備修繕專款之帳戶，也推動社區制定施工相關安全規範及辦法，貼合中央相關規定，此外這次更增設「共享空間發展獎」，鼓勵社區分享開放空間，期待社區藉由維護美化及提升開放空間的品質，打造優質的城市風貌，共創桃園城市美學。

桃園優良公寓大廈評選活動自民國95年開辦迄今已13屆，報名數量連年增加，去年報名數量更高達140個社區，優良公寓大廈競賽逐漸獲得市民重視，今年建管處再優化報名資料繳交方式，制定「報告書範本」，各社區依格式規範提交佐證自家社區經營管理成果即可，不但更公平，也可以響應少紙化。

桃園淨遷入人口六都第一，公寓大廈管理組織扮演各社區住戶的重要守門員，透過年度優良公寓大廈評選，桃建管處希望各社區共同和市府一起打造宜居桃園的目標，獲獎的社區作為引領提升居住及管理維護品質的表率，本次報名準備期長達2個月，歡迎各社區踴躍參加報名。