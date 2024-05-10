北台「最美女藥頭」開賓士背名牌包販毒　搜出雙獅地球海洛因磚

記者戴上容、黃宥寧、劉人豪／台北報導

桃園平鎮區43歲葉姓女子，被道上稱為「北區最美大藥頭」，她長相清秀甜美，平時駕駛賓士四處在北部送毒，近期新北市刑事警察大隊掌握葉女行蹤，在桃園將她逮捕，當時她抱著紅貴賓狗，背著約2萬多元的德國MCM名牌包，專案人員於住處查扣近2公斤雙獅地球標海洛因及百萬元現金，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

▲北區最美大藥頭遭逮，當時她抱著狗揹2萬元德國名牌包。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市刑大日前接獲線報，指稱一名女藥頭葉女在北部地區販毒且掌握大宗毒品來源，葉女平時駕駛賓士豪華跑車四處送毒，販賣毒品給不特定人士，賺取不法利益，因為她長相甜美，有「北區最美大藥頭」封號。

市刑大組成專案小組偵查蒐報，報請桃園地方檢察署指揮，並向地院聲請搜索票獲准，因葉嫌作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，經專案人員數日不分晝夜的跟監、埋伏，在桃園市平鎮區一帶將葉姓犯嫌拘提到案。

在搜索葉嫌的400萬左右賓士跑車CLS-53AMG和住所時，她還隨身抱著紅貴賓狗，並背著約2萬多元的德國MCM包，警方隨後查獲了超過2010克的海洛因、202克的安非他命和超過160萬元的贓款。

▲警方搜出整塊雙獅地球標海洛因磚。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，警方還在她的住所發現了毒品加工設備，毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，住家宛如小型毒品分裝場，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。