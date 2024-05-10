民眾控老父被騙走3千萬房產　警方證實「臨櫃2次、面交6次」

▲李女父3千萬房產遭詐，在網路痛批台灣是詐騙天堂，遭網友質疑創作文。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陸運陞／新北報導

桃園市一名男子，日前誤信詐騙投資廣告，將價值3000萬的房產，拿去抵押借款，目前已被過戶他人名下。女兒得知，將整個過程貼上臉書社團，並痛批台灣根本就是詐騙天堂，卻被網友質疑是「創作文」。新北警方證實確有此案，並表示已依法受理報案，而男子共面交6次、臨櫃匯款2次，全案已依規定交由男子居住地的桃園蘆竹分局偵辦。

據了解，住在桃園蘆竹的76歲李姓男子，今年1月時，手機line突然加入一名自稱「林美曦」的女子，除了平時噓寒問暖外，還關心李男經濟狀況，漸漸取得信任後，向李男推薦使用一款投資軟體。李男選定投資「華碩」後，依照指示聯絡客服，將欲投資的款項，以面交或臨櫃匯款的方式，交由客服經理儲值至軟體內。

李男信以為真後，前後臨櫃匯款2次，面交6次，其中一次還相約在新北永和仁愛公園面交，待李男準備將投資獲利取出時，對方卻表示要再投入款項，李男才驚覺被騙向警方報案。永和警方初步調查，李男總共損失近千萬元，但由於李男住在桃園蘆竹，轉交由蘆竹分局偵辦，清查得知已遭詐近3000萬，李男所持房產已遭過戶他人名下。

李男女兒得知，父親辛苦所購買的房產，如今因為陷入詐騙集團圈套，拿去抵押借款投資，已被過戶到他人名下，報警也無法取回。就將過程貼上臉書社團，並且以「台灣就是一個詐騙天堂！」為標題。但有網友質疑，為李女自行腦補的「創作文」，但經了解，警方已介入偵辦此詐騙案，正積極追查車手及資金流向。