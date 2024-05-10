桃園小二生「被逼脫光罰站」爆爸長期虐待　鄰居：多次通報沒下文

▲桃園傳出一名父親疑似長期虐童，逼孩子脫光衣服到社區1樓罰站。（示意圖，非當事者／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧9日深夜在臉書揭露一起虐童案，一名國小2年級的王姓男童多次遭父親施虐，近日還全身脫光、光溜溜地跑下樓，被問到原因，他竟表示「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站，我覺得很丟臉。」黃瓊慧獲報後，立刻報警並通報社會局，全案也隨之曝光。

黃瓊慧表示，社區保全、鄰居們常看到男童在1樓罰跪、抄心經，或在頂樓罰站餵蚊子，身上也偶有不明瘀青，令人看了不忍。儘管鄰居曾打113通報，但也因社會局「查無明顯事證」，終究是拿這名父親沒轍，直到這次她取得了社區監視器，才總算掌握「不當管教」的鐵證。

黃瓊慧指出，男童已經國小2年級，早就有了自尊心，當被問到為何在深夜光溜溜跑下樓，也坦言「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站的，我覺得很丟臉。」怎料當警察上門，爸爸卻只敢開個小門縫向警察表示「是他自己要脫光的，不甘我的事。」

不過，鄰居們倒是指證歷歷，「常常看到他爸爸吼他、粗魯的對他，他還是小孩子啊...」、「已經多次通報社會局，113打了不曉得多少次？都沒有下文，還不是只有議員關心才有人來」、「王小弟彷彿是家裡的傭人，家事都叫他做，每天負責倒垃圾、拖地掃地還不能吃飯...」

還有鄰居透露，男童還有2個姊姊，卻要做所有家事，每天只能吃學校營養午餐果腹，上學30分鐘的路程都要自己走路，反觀姊姊們上學走路不用10分鐘，爸媽每天專車接送，姊弟待遇有著天壤之別。對此，社區保全也心疼地說，「每次看到想給他東西吃他都不敢拿，因為拿了被發現會被大人罵...」

黃瓊慧質疑，有如此多鄰居挺身而出，「如果社會局能早一點介入，是不是王小弟能少受一點苦？王小弟對不起，我是不是來晚了？」如今在她的要求下，社會局已緊急介入，這2天也向學校請假，並發函給法院做緊急安置。

不過，真正令她感到殘忍的是，「王小弟的爸爸僅表示會配合調查、昨天也沒有下來關心孩子到底怎麼了？彷彿他並不存在...今天是安置的第二個晚上了...不曉得他的爸媽睡得好嗎？」