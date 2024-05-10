　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園小二生「被逼脫光罰站」爆爸長期虐待　鄰居：多次通報沒下文

▲▼南韓濟州島5歲男童遭繼母虐打致死，宛如「鄭仁」翻版。（示意圖，非當事者／CFP）

▲桃園傳出一名父親疑似長期虐童，逼孩子脫光衣服到社區1樓罰站。（示意圖，非當事者／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧9日深夜在臉書揭露一起虐童案，一名國小2年級的王姓男童多次遭父親施虐，近日還全身脫光、光溜溜地跑下樓，被問到原因，他竟表示「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站，我覺得很丟臉。」黃瓊慧獲報後，立刻報警並通報社會局，全案也隨之曝光。

黃瓊慧表示，社區保全、鄰居們常看到男童在1樓罰跪、抄心經，或在頂樓罰站餵蚊子，身上也偶有不明瘀青，令人看了不忍。儘管鄰居曾打113通報，但也因社會局「查無明顯事證」，終究是拿這名父親沒轍，直到這次她取得了社區監視器，才總算掌握「不當管教」的鐵證。

黃瓊慧指出，男童已經國小2年級，早就有了自尊心，當被問到為何在深夜光溜溜跑下樓，也坦言「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站的，我覺得很丟臉。」怎料當警察上門，爸爸卻只敢開個小門縫向警察表示「是他自己要脫光的，不甘我的事。」

不過，鄰居們倒是指證歷歷，「常常看到他爸爸吼他、粗魯的對他，他還是小孩子啊...」、「已經多次通報社會局，113打了不曉得多少次？都沒有下文，還不是只有議員關心才有人來」、「王小弟彷彿是家裡的傭人，家事都叫他做，每天負責倒垃圾、拖地掃地還不能吃飯...」

還有鄰居透露，男童還有2個姊姊，卻要做所有家事，每天只能吃學校營養午餐果腹，上學30分鐘的路程都要自己走路，反觀姊姊們上學走路不用10分鐘，爸媽每天專車接送，姊弟待遇有著天壤之別。對此，社區保全也心疼地說，「每次看到想給他東西吃他都不敢拿，因為拿了被發現會被大人罵...」

黃瓊慧質疑，有如此多鄰居挺身而出，「如果社會局能早一點介入，是不是王小弟能少受一點苦？王小弟對不起，我是不是來晚了？」如今在她的要求下，社會局已緊急介入，這2天也向學校請假，並發函給法院做緊急安置。

不過，真正令她感到殘忍的是，「王小弟的爸爸僅表示會配合調查、昨天也沒有下來關心孩子到底怎麼了？彷彿他並不存在...今天是安置的第二個晚上了...不曉得他的爸媽睡得好嗎？」

 
ET快訊
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

相關新聞

桃園優良公寓大廈評選開跑　總獎金 153萬今年再加碼

桃園優良公寓大廈評選開跑　總獎金 153萬今年再加碼

桃園市政府都發局9日表示，113年度桃園優良公寓大廈評選活動已開跑，至7月5日前歡迎各社區投件，這次共設有44個社區獎項，包含18名「社區金獎」、24名「發展金獎」和2名「傳家金獎」，總獎金高達新台幣153萬元。市府建管處說，今年再加碼，參加社區可獲得114年或115年一般修繕的特別申請資格，以鼓勵社區踴躍參加。

「北區最美大藥頭」開賓士送毒落網！

「北區最美大藥頭」開賓士送毒落網！

桃園閩南文化發展論壇　即起至5/31開放報名

桃園閩南文化發展論壇　即起至5/31開放報名

桃園事故停電頻傳　台電桃園區處說原因

桃園事故停電頻傳　台電桃園區處說原因

桃園非法定社福支出激增　綠批不顧財政紀律

桃園非法定社福支出激增　綠批不顧財政紀律

關鍵字：

虐童桃園

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面