不需美國軍援？　以軍：以色列擁有拉法任務所需武器

▲ 哈加里強調，以軍擁有加薩任務所需的武器。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登8日發出最嚴厲警告，表態若以色列對加薩南部拉法發動全面地面入侵，將停止提供武器。但以軍對此回應，他們已經擁有加薩任務所需的武器，就算沒有美國軍援也無妨。

根據CNN，9日被問及，當被問及以色列國防軍（IDF）是否準備好在沒有美國武器的情況下在拉法作戰，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）9日回應，「以軍擁有計畫中的任務所需的武器。在拉法的任務也是，我們擁有我們需要的武器。」

而以色列總理納坦雅胡9日接受美國脫口秀採訪直言，拜登暫停向以色列供應砲彈是個錯誤，以軍正盡一切努力讓人民離開拉法，希望能找到克服分歧的方法。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對此向媒體表示，拜登認為以色列完全有權自衛，但不支持在拉法採取大規模地面行動，「我們不想為這樣的行為提供物質上的支持」，因此喊停一批高載荷的非制導砲彈運送，也和以色列討論在人口密集的城市使用這些彈藥的問題。

尚皮耶強調，「他（拜登）將繼續為以色列提供自衛所需的一切能力，但不希望某些種類的美國武器在特定地點被用來執行特定類型的行動」。