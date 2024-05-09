烏克蘭國會通過法案！允許「囚犯從軍換假釋」　填補前線兵力

▲烏克蘭士兵手拿一架無人機。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

俄烏開戰已2年有餘，面對強大的敵人，烏軍正努力填補兵力耗損，抵禦俄軍可能將在夏季發起的大規模進攻。烏克蘭國會8日通過一項法案，允許部分受刑人參軍以換取假釋機會。

綜合CNN、《紐約時報》報導，自戰爭初期以來，俄羅斯持續招募囚犯上戰場，並將他們部署到戰爭最激烈的地區，如今烏克蘭也跟隨俄國腳步。烏克蘭國會8日投票修改法條，部分受刑人將可透過保衛國家申請提前假釋。投票結果以279人同意、11人棄票壓倒性高票通過，不過仍須經總統澤倫斯基簽署才會生效。

報導指出，新法僅適用於刑期剩餘3年以下的囚犯，並排除預謀殺人、性侵、戀童等重刑犯。澤倫斯基所屬執政黨人民公僕黨領導人舒里雅克（Olena Shulyak）表示，受刑人必須先提交假釋申請，並在獄中接受體檢，以確定其精神及身體狀況是否適合服役，最後由法院決定是否准予假釋。從軍的囚犯將被編入特殊單位，且可能至戰爭結束前都不會回到獄中。

這項法案是烏克蘭政府近期針對戰事的最新政策，人民公僕黨黨團領袖阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，此舉可望能動員1.5至2萬名囚犯。

歐洲團結黨議員奧列克西（Oleksiy Honcharenko）會後受訪時表示，「我們需要人到戰壕裡堅守，為何是商人和藝術家去打仗，而不是這些偷雞摸狗之輩？」

不過基輔軍事法律研究中心負責人穆斯連科（Oleksandr Musiienko）透露，澤倫斯基過去幾個月來一直推遲簽署敏感法案，而徵召囚犯事涉敏感，不確定他是否會簽署。

隨著戰火延燒，烏克蘭正努力招募更多人參軍。批評人士稱，烏克蘭已陷入蘇聯式的官僚主義和腐敗，數月來逃兵案件倍增。烏東指揮官索多爾上將（Yuri Sodol）上月向國會表示，在前線某些地區，俄軍人數是烏軍的7倍之多。