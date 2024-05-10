Google前執行長：曾考慮收購TikTok　呼籲美國政府勿封殺

▲Google前執行長施密特（Eric Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

短影音程式TikTok在美國面臨全國禁令，谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）透露，他曾想過向字節跳動（ByteDance）收購TikTok的可能性，但目前已不考慮。他也同時呼籲美國政府，應該對TikTok進行監管，而非全面封殺。

施密特7日接受《彭博社》訪問時指出，他曾一度考慮收購TikTok，但目前已不在考慮範圍，而他個人的觀點是，美國政府最好對TikTok進行監管，而不是全面封殺或是採取司法行動。

美國總統拜登4月24日簽署法案，要求字節跳動在2025年1月19日之前，將TikTok出售給一家非中國實體，否則TikTok可能會禁止在美國應用程式商店上架。TikTok則在7日正式提起訴訟，強調禁令違反了美國憲法的多項條款，包括侵犯了第一修正案保障的言論自由。

根據彭博億萬富翁指數，施密特淨資產達322億美元，全球排名第47。他離開谷歌後，成立「特殊競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project），強調美國和中國在科技上的競爭。

他認為，就目前的人工智慧發展領域而言，美國較中國有優勢，由於半導體短缺，中國正在苦苦掙扎，但若能夠獲得所需的硬件，中國則已做好準備。