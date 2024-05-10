美國停供武器！納坦雅胡：拜登犯了大錯　以色列將孤軍奮戰

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強硬表示拜登犯了大錯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登8日指出，以色列軍隊若入侵加薩南部的拉法，將停止提供武器。這一聲明也引發以色列不滿，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示拜登犯了大錯，「若有必要以色列將用『我們的指甲』來戰鬥。」

根據路透社、CNN報導，針對美國停運武器，納坦雅胡9日接受美國脫口秀主持人「菲爾醫生」（Dr. Phil）訪問時表示，拜登犯了一個錯誤，以色列正盡一切努力讓平民離開拉法，他希望兩位領導人能找到克服分歧的方法。

納坦雅胡說，「我認識拜登很多年了，40年甚至更久，我們經常達成共識，但也有經歷過分歧。」他接著指出，「我們將盡一切所能來保護我們的國家，這意味著保護我們的未來，這代表著我們將打敗哈瑪斯，包含那些在拉法的（哈瑪斯），我們沒有其他選擇。」

納坦雅胡態度強硬地表示，「若有必要以色列將用『我們的指甲』來戰鬥」

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡9日也在社群網站X上發布影片指出，若有必要，以色列將單獨對抗哈瑪斯，「我對世界各國的領導人說，任何壓力、任何國際組織的決定，都不能阻止以色列為保衛自己。」

納坦雅胡說，「如果以色列被迫獨自前行，以色列就會孤軍奮戰，世界上有很多正派人士支持我們的正當防衛，我們會打敗種族滅絕敵人，再也不會發生這種事情。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體表示，拜登認為以色列完全有權自衛，但不支持在拉法進行大規模地面行動，「我們不想替這樣的行為提供物品支持。」尚皮耶強調，「他（拜登）將繼續為以色列提供自衛所需的一切能力，但他不希望某些種類的美國武器在特定地點被用來執行特定類型的行動。」